KI: Nvidia-Abverkauf wird "tote-Katze"-Rally killen!

Die KI-Story verändert sich gerade fundamental: Nvidia wird vom dominanten Schaufelverkäufer im KI-Gold-Rausch von Google attackiert - und wird diesen Kampf verlieren! Der Grund: Google verwendet TPUs statt wie Nvidia GPUs - und das ist deutlich günstiger und effektiver. Damit hat Google den Schlüssel, damit der gigantische Datencenter-Bau zumindest im Ansatz funktionieren kann: weniger Energieverbrauch und geringere Kosten! Klar sichtbar wird die Bewegung weg von Nvidia durch Meta, das mit Google über dessen TPUs verhandelt. Dass ausgerechnet Meta nun Alternativen zu den teuren und energieintensiven Nvidia-Chips sucht, ist kein Zufall: denn Meta hat den mit Abstand größten Anteil an KI-Investitionen in Relation zu seinem Umsatz ..

