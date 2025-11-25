    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Videoausblick

    KI: Nvidia-Abverkauf wird "tote-Katze"-Rally killen!

    Der Grund: Google verwendet TPUs statt wie Nvidia GPUs - und das ist deutlich  günstiger und effektiver

    Die KI-Story verändert sich gerade fundamental: Nvidia wird vom dominanten Schaufelverkäufer im KI-Gold-Rausch von Google attackiert - und wird diesen Kampf verlieren! Der Grund: Google verwendet TPUs statt wie Nvidia GPUs - und das ist deutlich  günstiger und effektiver. Damit hat Google den Schlüssel, damit der gigantische Datencenter-Bau zumindest im Ansatz funktionieren kann: weniger Energieverbrauch und geringere Kosten! Klar sichtbar wird die Bewegung weg von Nvidia durch Meta, das mit Google über dessen TPUs verhandelt. Dass ausgerechnet Meta nun Alternativen zu den teuren und energieintensiven Nvidia-Chips sucht, ist kein Zufall: denn Meta hat den mit Abstand größten Anteil an KI-Investitionen in Relation zu seinem Umsatz ..

    Hinweise aus Video:

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Nvidia-Aktie fällt: Meta verhandelt offenbar Kauf von Google-KI-Chips

    3. Bitcoin zeigt erste Erholungssignale – Ist der Crash vorbei?

     

    Das Video "KI: Nvidia-Abverkauf wird "tote-Katze"-Rally killen! " sehen Sie hier..



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
