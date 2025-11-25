Wacker Neuson Aktie kommt unter die Räder - 25.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Wacker Neuson Aktie. Sie fällt um -5,89 % auf 18,360€. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,39 %, geht es heute bei der Wacker Neuson Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Wacker Neuson ist ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, bekannt für innovative Technologien und ein breites Produktportfolio. Hauptkonkurrenten sind Caterpillar, Volvo und JCB. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Europa und Nordamerika.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Wacker Neuson Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -23,15 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Neuson Aktie damit um +9,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,36 %. Im Jahr 2025 gab es für Wacker Neuson bisher ein Plus von +32,74 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

Wacker Neuson Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,92 % 1 Monat -0,36 % 3 Monate -23,15 % 1 Jahr +49,54 %

Informationen zur Wacker Neuson Aktie

Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Mrd.EUR € wert.

Wacker Neuson Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wacker Neuson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Neuson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.