    Besonders beachtet!

    Wacker Neuson Aktie kommt unter die Räder - 25.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Wacker Neuson Aktie bisher Verluste von -5,89 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Neuson Aktie.

    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com

    Wacker Neuson ist ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, bekannt für innovative Technologien und ein breites Produktportfolio. Hauptkonkurrenten sind Caterpillar, Volvo und JCB. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Europa und Nordamerika.

    Wacker Neuson Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.11.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Wacker Neuson Aktie. Sie fällt um -5,89 % auf 18,360. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,39 %, geht es heute bei der Wacker Neuson Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Wacker Neuson Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -23,15 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Neuson Aktie damit um +9,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,36 %. Im Jahr 2025 gab es für Wacker Neuson bisher ein Plus von +32,74 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

    Wacker Neuson Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,92 %
    1 Monat -0,36 %
    3 Monate -23,15 %
    1 Jahr +49,54 %

    Informationen zur Wacker Neuson Aktie

    Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Mrd.EUR € wert.

    Wacker Neuson Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wacker Neuson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Neuson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wacker Neuson

    -5,12 %
    +7,34 %
    -2,76 %
    -24,90 %
    +45,71 %
    +10,66 %
    +17,00 %
    +45,81 %
    -22,83 %
    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
