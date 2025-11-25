Doch nicht alles anders als bei Dotcom? Angst vor großem KI-Crash wächst!

Der Grund: Tech-Konzerne investieren Hunderte Milliarden US-Dollar in Chips, Datenzentren und gigantische Cloud-Infrastrukturen. Allein OpenAI, Anthropic und xAI planen Infrastrukturprojekte im Billionenbereich. OpenAI-Chef Sam Altman präsentierte zu Jahresbeginn sein "Stargate"-Projekt, das langfristig bis zu 1,4 Billionen US-Dollar verschlingen soll – eine Summe, die selbst erfahrene Wall-Street-Analysten sprachlos zurückließ. Schließlich müssen sich diese gigantischen Summen irgendwann auch rentieren und Gewinne abwerfen.

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als Jahrhundertchance, doch zugleich wächst die Furcht, dass sich mit ChatGPT, Gemini, Claude und anderen eine der größten Technologiewetten aller Zeiten mit ungewissem Ausgang zusammenbraut. Während im Silicon Valley im Rekordtempo Geld verbrannt wird, mehren sich die Stimmen, die von einer gigantischen KI-Blase sprechen, die den Dotcom-Crash in den Schatten stellen könnte.

Und immer mehr Unternehmen greifen dabei zu immer fragwürdigeren Finanzierungsmodellen: Zirkuläre Konstruktionen, bei denen Investoren – darunter Nvidia – Milliarden in KI-Start-ups pumpen, die das Geld anschließend wieder für den Kauf von Nvidia-Chips ausgeben. Kritiker befürchten, dass dadurch künstlich Nachfrage erzeugt wird, welche das wahre Marktpotenzial überdeckt.

Parallel dazu explodieren die Schuldenstände der großen KI-Player. Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Oracle haben in diesem Jahr zusammen mehr als 100 Milliarden US-Dollar Fremdkapital aufgenommen, das Dreifache des langfristigen Durchschnitts. Teilweise lagern Banken die Verbindlichkeiten sogar in Zweckgesellschaften aus, damit sie nicht in den Bilanzen der Tech-Giganten auftauchen.

Währenddessen rückt eine unbequeme Frage in den Mittelpunkt: Wann entsteht aus dem gigantischen Kapitaleinsatz eigentlich echter Gewinn? Eine Studie des MIT zeigt, dass 95 Prozent der Unternehmen bislang keinerlei Return on Investment bei AI-Projekten erzielen. Harvard und Stanford warnen zudem vor massenhaftem "Workshop", also KI-Inhalten, die zwar professionell aussehen, aber keinen produktiven Wert erzeugen.

Auch technologisch zeigen sich Grenzen. Entwickler berichten von abnehmenden Fortschritten trotz steigender Rechenleistung. OpenAIs jüngstes Modell löste gemischte Reaktionen aus. Altman selbst spricht davon, dass "etwas Wichtiges noch fehlt", um der Vision einer künstlichen allgemeinen Intelligenz näherzukommen. Gleichzeitig drängen chinesische Anbieter mit extrem günstigen Modellen in den Markt und setzen die Preise weltweit unter Druck.

Dennoch halten viele Tech-Lenker dagegen: Ja, möglicherweise entstehe gerade eine Blase, aber das größere Risiko sei, nicht genug zu investieren. Meta-Chef Zuckerberg gibt offen zu, dass es "gut möglich" sei, dass es krachen könne. Wer jetzt zögert, könnte bei der nächsten industriellen Revolution abgehängt werden.

Der Vergleich mit der Dotcom-Ära liegt auf der Hand: überzogene Erwartungen, wacklige Geschäftsmodelle und irrwitzige Bewertungen. Doch im Gegensatz zu 1999 stehen heute gigantische, hochprofitable Konzerne hinter dem Trend und es gibt eine nie dagewesene Nutzerbasis. ChatGPT zählt mehr als 800 Millionen wöchentliche Nutzer, OpenAI peilt einen Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar an. Die Frage ist nur: Reicht das, um eine Infrastruktur im Wert von einer Billion zu rechtfertigen?

Der KI-Boom könnte zum größten Wachstumsmotor der kommenden Dekade werden – oder die teuerste Fehleinschätzung in der Geschichte des Tech-Sektors sein. Sicher ist nur, dass die Nervosität an den Märkten zunimmt. Der Moment, in dem die Euphorie in Panik umschlägt, kann schneller kommen, als die Branche es wahrhaben will.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



