95 Prozent der Online-Shops von Betrug betroffen / Online-Betrug im E-Commerce bleibt auf hohem Niveau - über ein Viertel der befragten Online-Shops mit Gesamtschäden von 100.000 Euro
Hamburg (ots) - In Deutschland wurden 95 Prozent der Online-Shops bereits mit
Betrug oder Betrugsversuchen konfrontiert - und gerade rund um den Black Friday
steigt die Gefahr für E-Commerce-Unternehmen. Hohe Bestellvolumina und
attraktive Angebote locken nicht nur Schnäppchenjäger, sondern auch Betrüger an.
Eine aktuelle CRIF-Umfrage zeigt, dass der Online-Betrug in Deutschland seit
Jahren auf einem konstant sehr hohen Niveau liegt. Betrachtet man die
Entwicklung der letzten zwölf Monate, berichten 45 Prozent der befragten
deutschen
E-Commerce-Unternehmen von weiter gestiegenen Betrugsrisiken. Für 42 Prozent der
Shops ist die Entwicklung der Betrugsfälle auf hohem Niveau gleichgeblieben;
lediglich 12 Prozent der Händler verzeichnen weniger Betrugsfälle als im
Vorjahr. Dies sind die zentralen Ergebnisse der Umfrage "Betrug im E-Commerce"
des Informationsdienstleisters CRIF, der in Deutschland knapp 50 Online-Shops
befragt hat.
Online-Betrug hat viele Gesichter - Identitätsbetrug ist die Nummer 1
Die häufigste betrügerische Praxis in Deutschland ist laut CRIF-Umfrage der
sogenannte Identitätsdiebstahl: 76 Prozent der E-Commerce-Unternehmen waren
bereits damit konfrontiert, dass sich ein Kunde als eine andere reale Person
ausgegeben hat. Darüber hinaus gaben 74 Prozent der Unternehmen an, Erfahrungen
mit Betrugsversuchen durch falsche Namens- und/oder Adressangaben gemacht zu
haben.
53 Prozent der Händler waren vom sogenannten Eingehungsbetrug betroffen - dabei
bestellt der Käufer, obwohl er bereits weiß, dass er die Rechnung nicht
begleichen kann oder will, und die Ware dennoch ausgeliefert wird. 47 Prozent
der Betrugsfälle resultieren aus gestohlenen Zahlungsdaten (z. B. Kreditkarten).
41 Prozent der Shops sehen im Account Takeover eine häufige Betrugsform - dabei
nutzen Täter das Kundenkonto einer anderen Person für ihre Bestellungen.
"Online-Shops sollten an umsatzstarken Tagen wie dem Black Friday oder Cyber
Monday besonders aufmerksam sein, Identitäts- und Zahlungskontrollen verstärken
und ihre Betrugspräventionsstrategien überprüfen, um das Umsatzpotenzial nicht
durch Verluste zu gefährden. Betrugsprävention ist heute wichtiger denn je: Wer
einen Online-Shop betreibt, muss damit rechnen, Opfer von Betrug zu werden. Kaum
ein Händler ist bislang verschont geblieben - viele mussten bereits erhebliche
finanzielle Einbußen durch organisierten Betrug hinnehmen. Die Methoden der
Täter werden dabei immer professioneller. Künstliche Intelligenz und
synthetische Identitäten werden künftig die Betrugsaktivitäten zusätzlich
verschärfen", kommentiert Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer von CRIF
Deutschland, die aktuellen Umfrageergebnisse.
Über ein Viertel der Shops in Deutschland mit Schäden über 100.000 Euro
Die Auswirkungen dieser betrügerischen Aktivitäten sind vielfältig:
Reputationsschäden, juristische Kosten und direkte finanzielle Verluste. Für den
Großteil (79 Prozent) der befragten Unternehmen lag der höchste
Einzelverlustbetrag durch Betrugsfälle bei unter 5.000 Euro.
Allerdings gaben 12 Prozent der Online-Shops an, dass die durchschnittlichen
Verluste pro Schadensfall zwischen 5.000 und 10.000 Euro lagen. Bei 9 Prozent
der Shops lag der Einzelschaden sogar bei über 10.000 Euro.
Gefragt nach der gesamten Schadensumme der letzten zwölf Monate, lag diese bei
42 Prozent der Shops unter 10.000 Euro. 32 Prozent erlitten Verluste zwischen
10.000 und 100.000 Euro. Mehr als ein Viertel (26 Prozent) der befragten
Online-Shops sieht sich mit Verlusten von über 100.000 Euro pro Jahr
konfrontiert.
Um sich effektiv vor Betrug zu schützen, setzen immer mehr Online-Händler auf
automatisierte Risk-, Ident- und Fraud-Prevention-Lösungen. Laut der Studie
führen 94 Prozent der deutschen Online-Shops bereits Maßnahmen zur
Betrugserkennung durch.
90 Prozent der Teilnehmer nutzen eine Kombination aus manuellen und
automatisierten Maßnahmen. 75 Prozent sehen die Bestimmung risiko- und
kundengerechter Präventionsmethoden aktuell als zentrale Aufgabe. Auch die
Erkennung neuer Betrugsmuster wird von 62 Prozent als besonders relevant
eingestuft.
"Unsere Lösungen helfen Unternehmen dabei, diese Herausforderungen zu meistern:
durch exklusive Daten, effektive Betrugspräventionstools, leistungsstarke
analytische Modelle und Regelwerke sowie individuelle Fach- und Prozessberatung.
So verhindern wir nicht nur Online-Betrug, sondern steigern gleichzeitig den
Umsatz unserer Kunden und das Vertrauen ihrer Endkunden. Wir sind stolz darauf,
der einzige Marktplayer zu sein, der Unternehmen sowohl vor Betrug durch Privat-
als auch Gewerbekunden schützt", erklärt Dr. Frank Schlein abschließend.
