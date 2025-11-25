    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    95 Prozent der Online-Shops von Betrug betroffen / Online-Betrug im E-Commerce bleibt auf hohem Niveau - über ein Viertel der befragten Online-Shops mit Gesamtschäden von 100.000 Euro

    Hamburg (ots) - In Deutschland wurden 95 Prozent der Online-Shops bereits mit
    Betrug oder Betrugsversuchen konfrontiert - und gerade rund um den Black Friday
    steigt die Gefahr für E-Commerce-Unternehmen. Hohe Bestellvolumina und
    attraktive Angebote locken nicht nur Schnäppchenjäger, sondern auch Betrüger an.
    Eine aktuelle CRIF-Umfrage zeigt, dass der Online-Betrug in Deutschland seit
    Jahren auf einem konstant sehr hohen Niveau liegt. Betrachtet man die
    Entwicklung der letzten zwölf Monate, berichten 45 Prozent der befragten
    deutschen

    E-Commerce-Unternehmen von weiter gestiegenen Betrugsrisiken. Für 42 Prozent der
    Shops ist die Entwicklung der Betrugsfälle auf hohem Niveau gleichgeblieben;
    lediglich 12 Prozent der Händler verzeichnen weniger Betrugsfälle als im
    Vorjahr. Dies sind die zentralen Ergebnisse der Umfrage "Betrug im E-Commerce"
    des Informationsdienstleisters CRIF, der in Deutschland knapp 50 Online-Shops
    befragt hat.

    Online-Betrug hat viele Gesichter - Identitätsbetrug ist die Nummer 1

    Die häufigste betrügerische Praxis in Deutschland ist laut CRIF-Umfrage der
    sogenannte Identitätsdiebstahl: 76 Prozent der E-Commerce-Unternehmen waren
    bereits damit konfrontiert, dass sich ein Kunde als eine andere reale Person
    ausgegeben hat. Darüber hinaus gaben 74 Prozent der Unternehmen an, Erfahrungen
    mit Betrugsversuchen durch falsche Namens- und/oder Adressangaben gemacht zu
    haben.

    53 Prozent der Händler waren vom sogenannten Eingehungsbetrug betroffen - dabei
    bestellt der Käufer, obwohl er bereits weiß, dass er die Rechnung nicht
    begleichen kann oder will, und die Ware dennoch ausgeliefert wird. 47 Prozent
    der Betrugsfälle resultieren aus gestohlenen Zahlungsdaten (z. B. Kreditkarten).
    41 Prozent der Shops sehen im Account Takeover eine häufige Betrugsform - dabei
    nutzen Täter das Kundenkonto einer anderen Person für ihre Bestellungen.

    "Online-Shops sollten an umsatzstarken Tagen wie dem Black Friday oder Cyber
    Monday besonders aufmerksam sein, Identitäts- und Zahlungskontrollen verstärken
    und ihre Betrugspräventionsstrategien überprüfen, um das Umsatzpotenzial nicht
    durch Verluste zu gefährden. Betrugsprävention ist heute wichtiger denn je: Wer
    einen Online-Shop betreibt, muss damit rechnen, Opfer von Betrug zu werden. Kaum
    ein Händler ist bislang verschont geblieben - viele mussten bereits erhebliche
    finanzielle Einbußen durch organisierten Betrug hinnehmen. Die Methoden der
    Täter werden dabei immer professioneller. Künstliche Intelligenz und
    synthetische Identitäten werden künftig die Betrugsaktivitäten zusätzlich
    verschärfen", kommentiert Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer von CRIF
    Deutschland, die aktuellen Umfrageergebnisse.

    Über ein Viertel der Shops in Deutschland mit Schäden über 100.000 Euro

    Die Auswirkungen dieser betrügerischen Aktivitäten sind vielfältig:
    Reputationsschäden, juristische Kosten und direkte finanzielle Verluste. Für den
    Großteil (79 Prozent) der befragten Unternehmen lag der höchste
    Einzelverlustbetrag durch Betrugsfälle bei unter 5.000 Euro.

    Allerdings gaben 12 Prozent der Online-Shops an, dass die durchschnittlichen
    Verluste pro Schadensfall zwischen 5.000 und 10.000 Euro lagen. Bei 9 Prozent
    der Shops lag der Einzelschaden sogar bei über 10.000 Euro.

    Gefragt nach der gesamten Schadensumme der letzten zwölf Monate, lag diese bei
    42 Prozent der Shops unter 10.000 Euro. 32 Prozent erlitten Verluste zwischen
    10.000 und 100.000 Euro. Mehr als ein Viertel (26 Prozent) der befragten
    Online-Shops sieht sich mit Verlusten von über 100.000 Euro pro Jahr
    konfrontiert.

    Um sich effektiv vor Betrug zu schützen, setzen immer mehr Online-Händler auf
    automatisierte Risk-, Ident- und Fraud-Prevention-Lösungen. Laut der Studie
    führen 94 Prozent der deutschen Online-Shops bereits Maßnahmen zur
    Betrugserkennung durch.

    90 Prozent der Teilnehmer nutzen eine Kombination aus manuellen und
    automatisierten Maßnahmen. 75 Prozent sehen die Bestimmung risiko- und
    kundengerechter Präventionsmethoden aktuell als zentrale Aufgabe. Auch die
    Erkennung neuer Betrugsmuster wird von 62 Prozent als besonders relevant
    eingestuft.

    "Unsere Lösungen helfen Unternehmen dabei, diese Herausforderungen zu meistern:
    durch exklusive Daten, effektive Betrugspräventionstools, leistungsstarke
    analytische Modelle und Regelwerke sowie individuelle Fach- und Prozessberatung.
    So verhindern wir nicht nur Online-Betrug, sondern steigern gleichzeitig den
    Umsatz unserer Kunden und das Vertrauen ihrer Endkunden. Wir sind stolz darauf,
    der einzige Marktplayer zu sein, der Unternehmen sowohl vor Betrug durch Privat-
    als auch Gewerbekunden schützt", erklärt Dr. Frank Schlein abschließend.

    Pressekontakt:

    Oliver Ollrogge, CRIF GmbH, Bereich Marketing/PR
    E-Mail: mailto:o.ollrogge@crif.com, Tel.: 040 / 89 803 582

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22285/6165563
    OTS: CRIF GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    95 Prozent der Online-Shops von Betrug betroffen / Online-Betrug im E-Commerce bleibt auf hohem Niveau - über ein Viertel der befragten Online-Shops mit Gesamtschäden von 100.000 Euro In Deutschland wurden 95 Prozent der Online-Shops bereits mit Betrug oder Betrugsversuchen konfrontiert - und gerade rund um den Black Friday steigt die Gefahr für E-Commerce-Unternehmen. Hohe Bestellvolumina und attraktive Angebote locken nicht nur …