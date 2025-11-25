95 Prozent der Online-Shops von Betrug betroffen / Online-Betrug im E-Commerce bleibt auf hohem Niveau - über ein Viertel der befragten Online-Shops mit Gesamtschäden von 100.000 Euro

Hamburg (ots) - In Deutschland wurden 95 Prozent der Online-Shops bereits mit

Betrug oder Betrugsversuchen konfrontiert - und gerade rund um den Black Friday

steigt die Gefahr für E-Commerce-Unternehmen. Hohe Bestellvolumina und

attraktive Angebote locken nicht nur Schnäppchenjäger, sondern auch Betrüger an.

Eine aktuelle CRIF-Umfrage zeigt, dass der Online-Betrug in Deutschland seit

Jahren auf einem konstant sehr hohen Niveau liegt. Betrachtet man die

Entwicklung der letzten zwölf Monate, berichten 45 Prozent der befragten

deutschen



E-Commerce-Unternehmen von weiter gestiegenen Betrugsrisiken. Für 42 Prozent der

Shops ist die Entwicklung der Betrugsfälle auf hohem Niveau gleichgeblieben;

lediglich 12 Prozent der Händler verzeichnen weniger Betrugsfälle als im

Vorjahr. Dies sind die zentralen Ergebnisse der Umfrage "Betrug im E-Commerce"

des Informationsdienstleisters CRIF, der in Deutschland knapp 50 Online-Shops

befragt hat.





Online-Betrug hat viele Gesichter - Identitätsbetrug ist die Nummer 1



Die häufigste betrügerische Praxis in Deutschland ist laut CRIF-Umfrage der

sogenannte Identitätsdiebstahl: 76 Prozent der E-Commerce-Unternehmen waren

bereits damit konfrontiert, dass sich ein Kunde als eine andere reale Person

ausgegeben hat. Darüber hinaus gaben 74 Prozent der Unternehmen an, Erfahrungen

mit Betrugsversuchen durch falsche Namens- und/oder Adressangaben gemacht zu

haben.



53 Prozent der Händler waren vom sogenannten Eingehungsbetrug betroffen - dabei

bestellt der Käufer, obwohl er bereits weiß, dass er die Rechnung nicht

begleichen kann oder will, und die Ware dennoch ausgeliefert wird. 47 Prozent

der Betrugsfälle resultieren aus gestohlenen Zahlungsdaten (z. B. Kreditkarten).

41 Prozent der Shops sehen im Account Takeover eine häufige Betrugsform - dabei

nutzen Täter das Kundenkonto einer anderen Person für ihre Bestellungen.



"Online-Shops sollten an umsatzstarken Tagen wie dem Black Friday oder Cyber

Monday besonders aufmerksam sein, Identitäts- und Zahlungskontrollen verstärken

und ihre Betrugspräventionsstrategien überprüfen, um das Umsatzpotenzial nicht

durch Verluste zu gefährden. Betrugsprävention ist heute wichtiger denn je: Wer

einen Online-Shop betreibt, muss damit rechnen, Opfer von Betrug zu werden. Kaum

ein Händler ist bislang verschont geblieben - viele mussten bereits erhebliche

finanzielle Einbußen durch organisierten Betrug hinnehmen. Die Methoden der

Täter werden dabei immer professioneller. Künstliche Intelligenz und

synthetische Identitäten werden künftig die Betrugsaktivitäten zusätzlich

verschärfen", kommentiert Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer von CRIF

Deutschland, die aktuellen Umfrageergebnisse.



Über ein Viertel der Shops in Deutschland mit Schäden über 100.000 Euro



Die Auswirkungen dieser betrügerischen Aktivitäten sind vielfältig:

Reputationsschäden, juristische Kosten und direkte finanzielle Verluste. Für den

Großteil (79 Prozent) der befragten Unternehmen lag der höchste

Einzelverlustbetrag durch Betrugsfälle bei unter 5.000 Euro.



Allerdings gaben 12 Prozent der Online-Shops an, dass die durchschnittlichen

Verluste pro Schadensfall zwischen 5.000 und 10.000 Euro lagen. Bei 9 Prozent

der Shops lag der Einzelschaden sogar bei über 10.000 Euro.



Gefragt nach der gesamten Schadensumme der letzten zwölf Monate, lag diese bei

42 Prozent der Shops unter 10.000 Euro. 32 Prozent erlitten Verluste zwischen

10.000 und 100.000 Euro. Mehr als ein Viertel (26 Prozent) der befragten

Online-Shops sieht sich mit Verlusten von über 100.000 Euro pro Jahr

konfrontiert.



Um sich effektiv vor Betrug zu schützen, setzen immer mehr Online-Händler auf

automatisierte Risk-, Ident- und Fraud-Prevention-Lösungen. Laut der Studie

führen 94 Prozent der deutschen Online-Shops bereits Maßnahmen zur

Betrugserkennung durch.



90 Prozent der Teilnehmer nutzen eine Kombination aus manuellen und

automatisierten Maßnahmen. 75 Prozent sehen die Bestimmung risiko- und

kundengerechter Präventionsmethoden aktuell als zentrale Aufgabe. Auch die

Erkennung neuer Betrugsmuster wird von 62 Prozent als besonders relevant

eingestuft.



"Unsere Lösungen helfen Unternehmen dabei, diese Herausforderungen zu meistern:

durch exklusive Daten, effektive Betrugspräventionstools, leistungsstarke

analytische Modelle und Regelwerke sowie individuelle Fach- und Prozessberatung.

So verhindern wir nicht nur Online-Betrug, sondern steigern gleichzeitig den

Umsatz unserer Kunden und das Vertrauen ihrer Endkunden. Wir sind stolz darauf,

der einzige Marktplayer zu sein, der Unternehmen sowohl vor Betrug durch Privat-

als auch Gewerbekunden schützt", erklärt Dr. Frank Schlein abschließend.



Pressekontakt:



Oliver Ollrogge, CRIF GmbH, Bereich Marketing/PR

E-Mail: mailto:o.ollrogge@crif.com, Tel.: 040 / 89 803 582



