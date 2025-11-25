RBC stuft EASYJET auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Easyjet nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane am Dienstag. Dagegen sehe der Ausblick durchwachsen aus. Die Konsensschätzungen für die Gewinne im neuen Geschäftsjahr könnten sinken. Das für 2030 angepeilte Vorsteuerergebnis im Urlaubsgeschäft scheine indes über den Erwartungen zu liegen./rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 02:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 02:53 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 5,394EUR auf Tradegate (25. November 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ruairi Cullinane

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,2

Kursziel alt: 6,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

