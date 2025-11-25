Rekordzahlen bei Easyjet – doch JPMorgan warnt!

Easyjet hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 einen überraschend hohen Betriebsgewinn erzielt. Der Gewinn konnte um 18 Prozent auf 703 Millionen Britische Pfund (rund 800 Millionen Euro) zulegen, wie die Airline mitteilte. Von der LSEG (Londen Stock Exchange Group) befragte Analysten hatten mit 669 Millionen Pfund gerechnet. Außerdem hob die Fluggesellschaft ihr mittelfristiges Ziel für ihr Pauschalreisengeschäft an, nachdem das bisherige Ziel vorzeitig erreicht wurde.



Der Umsatz legte im Jahresvergleich um neun Prozent auf 10,1 Milliarden Pfund (11,49 Milliarden Euro) zu. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern erhöhte sich ebenfalls um neun Prozent auf 665 Millionen Pfund und lag damit über den Markterwartungen. Von dem operativen Ergebnis entfielen 50 Millionen Pfund (56,9 Millionen Euro) auf das Airline-Geschäft und 56 Millionen Pfund auf die Reisesparte Easyjet Holidays. Die Pauschalreisen-Sparte, die Flüge mit Hotels kombiniert, erreichte bereits in diesem Jahr ihr bisheriges mittelfristiges Ziel von 250 Millionen Pfund Gewinn vor Steuern. Easyjet hob die Prognose deshalb auf 450 Millionen Pfund bis zum Geschäftsjahr 2030 an.



Konzernchef Kenton Jarvis kommentierte die Ergebnisse wiefolgt: "Wir sind gut aufgestellt, um die sich bietenden Chancen zu nutzen, und wir sind zuversichtlich, unser mittelfristiges Ziel von über einer Milliarde Gewinn vor Steuern zu erreichen."





Die Sparte Holidays soll bis 2030 nun einen Vorsteuergewinn von 450 Millionen Pfund einfahren. Europäische Fluggesellschaften hatten trotz starker Nachfrage zuletzt unterschiedlich abgeschnitten, da sie mit hohen Kosten und den Folgen von Fluglotsenstreiks zu kämpfen haben. Die britische Fluggesellschaft hatte im zurückgelegenen Geschäftsjahr gezielt in längere Urlaubs- und Städtestrecken investiert und strategisch neue Basen in Mailand-Linate, Rom-Fiumicino und London-Southend eröffnet.Für den laufenden Winter erwartet Easyjet eine weitere Investition von 30 Millionen Pfund, da die Airline ihre erste Wintersaison an diesen Standorten durchführt. Für das laufende Geschäftsjahr bis September 2026 rechnet Easyjet mit einem Kapazitätswachstum von rund sieben Prozent bei den verfügbaren Sitzplatzkilometern. Die Passagierzahl bei Easyjet Holidays soll um etwa 15 Prozent auf 3,1 Millionen Kunden steigen.Die Pauschalreisen-Sparte hat Easyjet in den vergangenen Jahren geholfen, die Ergebnisse zu stärken. Eine Wiederbelebung preiskontrollierter Pauschalreisen für preissensible Verbraucher hat die Airline-Branche gestützt. Europäische Fluggesellschaften haben in den Schlussquartalen des Jahres gemischte Ergebnisse gemeldet. Steigende Kosten und die Auswirkungen von Fluglotsenstreiks belasten die Bilanzen trotz anhaltend starker Nachfrage.Die Easyjet-Aktie ist seit Jahresbeginn um mehr als 18 Prozent im Minus und am Dienstag bisher (13:15 MEZ) knapp 2 Prozent im Minus und wird mit 5,43 Euro bewertet. JPMorgan hat Easyjet nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,69 Euro belassen. Analyst Harry Gowers schrieb am Dienstag, die Billigfluggesellschaft habe im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres mit dem Vorsteuerergebnis die Erwartungen übertroffen. Allerdings enttäuschten sowohl die Aussagen zum Wintergeschäft als auch der Ausblick für die Kostenentwicklung.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 5,34EUR auf Tradegate (25. November 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.

