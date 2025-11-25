ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel 500 Pence
- JPMorgan belässt Easyjet auf "Neutral" bei 500 Pence.
- Vorsteuerergebnis übertrifft Erwartungen im Q4.
- Ausblick auf Wintergeschäft enttäuscht, Schätzungen sinken.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Billigfluggesellschaft habe im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres mit dem Vorsteuerergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb Harry Gowers am Dienstag. Doch sowohl die Aussagen zum Wintergeschäft als auch der Ausblick für die Kostenentwicklung enttäuschten. Entsprechend dürfte die Konsensschätzung für das Vorsteuerergebnis im laufenden Geschäftsjahr um mindestens 4 bis 6 Prozent sinken./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 5,394 auf Tradegate (25. November 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +4,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,11 %.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd..
easyJet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,1250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000GBP was eine Bandbreite von -6,54 %/+12,15 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 500 Euro
