JPMorgan belässt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel 500 Pence

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 5,394 auf Tradegate (25. November 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +4,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,11 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd..

easyJet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,1250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000GBP was eine Bandbreite von -6,54 %/+12,15 % bedeutet.