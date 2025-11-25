BERNSTEIN RESEARCH stuft EASYJET auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet nach Zahlen der Billigfluggesellschaft auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres liege knapp über den Erwartungen, schrieb Alex Irving am Dienstag. Dazu komme das angehobene Vorsteuerziel für das Urlaubsgeschäft 2030./rob/gl/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 5,394EUR auf Tradegate (25. November 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.



