    BERNSTEIN RESEARCH stuft EASYJET auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet nach Zahlen der Billigfluggesellschaft auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres liege knapp über den Erwartungen, schrieb Alex Irving am Dienstag. Dazu komme das angehobene Vorsteuerziel für das Urlaubsgeschäft 2030./rob/gl/stk

