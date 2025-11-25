DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr und einem ersten Ausblick auf das neue Jahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der schwache Ausblick bewege sich in die erwartete Richtung, dürfte aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine eigenen Erwartungen seien zudem noch nicht vorsichtig genug gewesen./mis/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 7,55EUR auf Tradegate (25. November 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

