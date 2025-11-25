DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Führung des Sportwagenbauers sehe das Unternehmen klar auf dem Weg zurück zu zweistelligen Margen "in drei Jahren plus", sobald der Modellerneuerungszyklus beendet sei, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 43,50EUR auf Tradegate (25. November 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tim Rokossa
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
