Alzheimer-Flop: Löst sich der Bull-Case für Novo Nordisk in Luft auf?

In den Studien wurde untersucht, ob der Wirkstoff bei Patienten mit leichten kognitiven Einschränkungen oder frühen Demenzstadien eine Verlangsamung der Erkrankung bewirken kann. Frühere präklinische Hinweise sowie Auswertungen aus Diabetes- und Adipositasstudien hatten vorsichtige Hoffnungen genährt.

Neue Übersichtsdaten zeigen, dass Semaglutid – bekannt als Diabetesmittel Ozempic und Abnehmspritze Wegovy – keinen Einfluss auf das Fortschreiten von Alzheimer hat. Die Aktie reagierte prompt mit einem deutlichen Kurssturz.

Doch das zentrale Studienziel wurde klar verfehlt: Auf der international etablierten CDR-SB-Skala zeigte Semaglutid keine Überlegenheit gegenüber Placebo. Zwar gab es minimale Verbesserungen bei einzelnen Diagnoseparametern, doch das Fortschreiten der Erkrankung blieb unverändert. Die geplante Verlängerung der Studie um ein weiteres Jahr wird daher gestoppt.

Die Novo-Aktie fiel als Reaktion rund 5 Prozent. Auf Jahressicht hat sich der Kurs mittlerweile glatt halbiert. Der einzige europäische Hoffnungsträger wird immer mehr zum Sorgenkind. Für HSBC ist das Ergebnis ein Wendepunkt: Die Analysten stufen die Aktie von Kaufen auf Halten herab und senken das Kursziel drastisch von 445 auf 300 dänische Kronen.

Die enttäuschenden Studiendaten treffen Novo an einer sensiblen Stelle. Zwar spielte die Alzheimer-Indikation nur eine kleine Rolle in den langfristigen Prognosen, doch die Hoffnung auf leichteren Zugang zu älteren Patienten in den USA und damit höheren Volumina war ein zentrales Argument für die frühere Kaufempfehlung für die Aktie. Ohne diesen Hebel rücken nun die Risiken stärker in den Vordergrund: Preisrückgänge, generischer Wettbewerb ab 2026 und ein mögliches Abflauen der Ozempic-Dynamik.

HSBC reduziert die Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 um 12 und 7 Prozent. Gerade im internationalen Geschäft sehen die Analysten zusätzliche Belastungen, sollten weitere Länder Preisanpassungen durchsetzen. Auch das Wachstumspotenzial im boomenden Adipositasmarkt müsse realistischer bewertet werden, solange Novo nicht zeigt, dass niedrigere Preise tatsächlich höhere Absatzmengen freisetzen.

Positiven Überraschungen räumt HSBC weiterhin Chancen ein – etwa bei anstehenden Studiendaten und dem Ausblick 2026. Doch der Zeitpunkt einer möglichen Erholung bleibt aus Sicht der Analysten ungewiss.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 38,88EUR auf Tradegate (25. November 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.





