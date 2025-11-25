DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Studienmisserfolg zu Semaglutid gegen Alzheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen belassen. Zwar ändere sich dadurch nichts an seinen Gewinnerwartungen für den Pharmakonzern, ein weiterer Schlag für die Anlegerstimmung insgesamt sei es dennoch, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stkVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 38,81EUR auf Tradegate (25. November 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 475

Kursziel alt: 475

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



