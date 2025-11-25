Bernstein senkt Valeo auf 'Market-Perform' - Ziel 11 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Kommt der KI-Crash doch noch?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Valeo Aktie

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 10,66 auf Tradegate (25. November 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Valeo Aktie um -11,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Valeo bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Mrd..

Valeo zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von -5,08 %/+13,91 % bedeutet.