Bernstein senkt Valeo auf 'Market-Perform' - Ziel 11 Euro
- Bernstein stuft Valeo von "Outperform" auf "Market-Perform" ab.
- Kursziel bleibt bei 11 Euro trotz negativer Reaktion.
- Anleger enttäuscht von Ausblick auf 2026 nach Kapitalmarkttag.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, aber das Kursziel auf 11 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf den Kapitalmarkttag des Autozulieferers am 20. November sei etwas übertrieben gewesen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Montagabend vorliegenden Rückblick. Es zeige aber, was mit Unternehmen passiere, die die Anleger nicht ausreichend beeindruckten. Im Vorfeld der Veranstaltung sei die Aktie um 30 Prozent gestiegen, doch dann habe der Ausblick auf 2026 enttäuscht./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 22:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 05:12 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Valeo Aktie
Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 10,66 auf Tradegate (25. November 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Valeo Aktie um -11,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Valeo bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Mrd..
Valeo zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von -5,08 %/+13,91 % bedeutet.