    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsValeo AktievorwärtsNachrichten zu Valeo

    ANALYSE-FLASH

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bernstein senkt Valeo auf 'Market-Perform' - Ziel 11 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein stuft Valeo von "Outperform" auf "Market-Perform" ab.
    • Kursziel bleibt bei 11 Euro trotz negativer Reaktion.
    • Anleger enttäuscht von Ausblick auf 2026 nach Kapitalmarkttag.
    ANALYSE-FLASH - Bernstein senkt Valeo auf 'Market-Perform' - Ziel 11 Euro
    Foto: Longfin Media - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, aber das Kursziel auf 11 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf den Kapitalmarkttag des Autozulieferers am 20. November sei etwas übertrieben gewesen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Montagabend vorliegenden Rückblick. Es zeige aber, was mit Unternehmen passiere, die die Anleger nicht ausreichend beeindruckten. Im Vorfeld der Veranstaltung sei die Aktie um 30 Prozent gestiegen, doch dann habe der Ausblick auf 2026 enttäuscht./rob/gl/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 22:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 05:12 / UTC

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Valeo

    -1,27 %
    -11,98 %
    -12,38 %
    -1,98 %
    +28,62 %
    -39,58 %
    -67,36 %
    -77,35 %
    -88,46 %
    ISIN:FR0013176526WKN:A2ALDB

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Valeo Aktie

    Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 10,66 auf Tradegate (25. November 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Valeo Aktie um -11,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Valeo bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Mrd..

    Valeo zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von -5,08 %/+13,91 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,00, was eine Steigerung von +3,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Bernstein senkt Valeo auf 'Market-Perform' - Ziel 11 Euro Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, aber das Kursziel auf 11 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf den Kapitalmarkttag des Autozulieferers am 20. November sei etwas übertrieben …