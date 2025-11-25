Novartis baut 550 Stellen in Stein ab

Gleichzeitig investiert Novartis an seinem Standort Schweizerhalle BL 80 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Produktion von sogenannten siRNA, also sehr kleiner RNA-Moleküle. Hier werde der Konzern bis Ende 2028 rund 80 neue Vollzeitstellen schaffen./ra/rw/AWP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 110,7 auf Lang & Schwarz (25. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -2,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 233,99 Mrd..

Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3303. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,44CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -18,70 %/+8,40 % bedeutet.