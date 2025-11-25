    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsthyssenkrupp nucera AktievorwärtsNachrichten zu thyssenkrupp nucera

    ANALYSE-FLASH

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank Research belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank belässt Thyssenkrupp Nucera auf "Hold".
    • Kursziel von 12 Euro bleibt unverändert.
    • Schwacher Ausblick könnte sich weiter verschlechtern.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold'
    Foto: thyssenkrupp nucera

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr und einem ersten Ausblick auf das neue Jahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der schwache Ausblick bewege sich in die erwartete Richtung, dürfte aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine eigenen Erwartungen seien zudem noch nicht vorsichtig genug gewesen./mis/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    thyssenkrupp nucera

    -2,27 %
    -8,43 %
    -20,83 %
    -18,24 %
    -9,90 %
    -63,02 %
    ISIN:DE000NCA0001WKN:NCA000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

    Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 7,46 auf Tradegate (25. November 2025, 11:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie um -8,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera bezifferte sich zuletzt auf 947,36 Mio..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +32,89 %/+99,34 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu thyssenkrupp nucera - NCA000 - DE000NCA0001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über thyssenkrupp nucera. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Deutsche Bank Research belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr und einem ersten Ausblick auf das neue Jahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der schwache Ausblick bewege sich in die …