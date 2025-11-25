Deutsche Bank Research belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 7,46 auf Tradegate (25. November 2025, 11:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie um -8,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,83 %.

Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera bezifferte sich zuletzt auf 947,36 Mio..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +32,89 %/+99,34 % bedeutet.