ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold'
- Deutsche Bank belässt Thyssenkrupp Nucera auf "Hold".
- Kursziel von 12 Euro bleibt unverändert.
- Schwacher Ausblick könnte sich weiter verschlechtern.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr und einem ersten Ausblick auf das neue Jahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der schwache Ausblick bewege sich in die erwartete Richtung, dürfte aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine eigenen Erwartungen seien zudem noch nicht vorsichtig genug gewesen./mis/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur thyssenkrupp nucera Aktie
Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 7,46 auf Tradegate (25. November 2025, 11:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie um -8,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,83 %.
Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera bezifferte sich zuletzt auf 947,36 Mio..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +32,89 %/+99,34 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu thyssenkrupp nucera - NCA000 - DE000NCA0001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über thyssenkrupp nucera. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bin zu 9,44 noch mit einem kleinen Plus raus, denke wir sehen da nochmal deutlich tiefere Kurse.