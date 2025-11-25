    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Umfrage

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Drei von vier Autofahrern erwarten Künstliche Intelligenz im Autohaus / Mehrheit macht Autokauf von gutem Service abhängig / Neues Whitepaper zeigt konkrete KI-Anwendungsfälle im Autohaus

    Norderstedt (ots) - Für Deutschlands Autofahrerinnen und Autofahrer ist die
    Sache klar: 75 Prozent von ihnen erwarten von einem modernen Autohaus heute den
    Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle
    Umfrage, die im Auftrag von Lufthansa Industry Solutions unter mehr als 1.000
    Autobesitzern in Deutschland durchgeführt wurde. Mit dem KI-Einsatz verknüpft
    sich die Hoffnung der Befragten auf eine unkompliziertere Terminvergabe, kürzere
    Wartezeiten sowie eine bessere Fehlerdiagnose und Reparaturqualität.
    Interessant: Für acht von zehn Befragten hat die Qualität des Services im
    Autohaus direkten Einfluss auf die Wahl einer Automarke. Bei welchen Prozessen
    KI echten Mehrwert im Servicegeschäft generieren kann, erklären die Experten von
    LHIND in ihrem neuen Whitepaper "KI im Autohaus - Service Next Level".

    "Die Branche steht vor einer Vielzahl tiefgreifender Umbrüche - angefangen beim
    Übergang zur Elektromobilität bis hin zu neuen Vertriebsmodellen und
    digitalisierten Kundenschnittstellen. Was sich allerdings oft weniger im Fokus
    befindet, aber ebenso kritisch ist: die Lage im Service", sagt Nils Büring, Head
    of Mobility bei Lufthansa Industry Solutions (LHIND). "Händler verlieren durch
    die E-Mobilität nicht nur Umsatzpotenziale bei den Themen Wartung und
    Verschleiß, sondern sie müssen gleichzeitig die Erwartungen digital affiner
    Kunden erfüllen - mit Prozessen, die dafür häufig nicht gemacht sind."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    7,46€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 13,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,50€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 13,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Genau hier setzt das neue Whitepaper "KI im Autohaus - Service Next Level" von
    Lufthansa Industry Solutions (LHIND) an: Es kombiniert Projekterfahrung mit Use
    Cases, Marktbeobachtungen und den Ergebnissen einer deutschlandweiten Befragung
    von mehr als 1.000 Autofahrerinnen und Autofahrern. "Viele Händler sind
    grundsätzlich interessiert, aber oft überfordert. Denn auch wenn der Markt eine
    regelrechte Flut an KI-Versprechen bereithält, fehlt doch häufig der konkrete
    Bezug zum eigenen Betrieb", so LHIND-Business-Manager Florian Meier. "Unsere
    Erfahrung zeigt: Sobald wir mit den Händlern gemeinsam in ihre Prozesse schauen
    und konkrete Anwendungsfälle aufzeigen, steigt die Akzeptanz enorm."

    Vom Engpass zur Lösung: KI im Werkstattalltag

    Ausgangspunkt ist eine systematische Betrachtung des gesamten Serviceprozesses,
    von der Akquise über die Terminvergabe und Reparatur bis zur Nachbetreuung. Auf
    dieser Basis stellt das Whitepaper acht praxisnahe Use Cases für KI vor:
    darunter datengetriebene Kapazitätsprognosen, automatisierte Fahrzeugannahmen
    per Bildanalyse, intelligente Chatbots sowie KI-gestützte Ersatzteillogistik.

    Kunden sind offen für Künstliche Intelligenz

    Die in das Whitepaper integrierte Endkundenbefragung zeigt: Autofahrerinnen und
    Autofahrer stehen dem Einsatz von KI im Autohaus grundsätzlich offen gegenüber.
    Zudem haben sie schon konkrete Vorstellungen, was sie sich davon erhoffen:

    - 83 Prozent sind bereit, Bilder/Daten für eine KI-gestützte Ersteinschätzung zu
    übermitteln
    - 78 Prozent können sich vorstellen, Termine für Inspektion, TÜV etc. per KI zu
    vereinbaren
    - 44 Prozent erhoffen sich durch den Einsatz von KI eine unkompliziertere
    Terminvergabe
    - 41 Prozent trauen der KI eine Verbesserung von Fehlerdiagnose und
    Reparaturqualität zu

    Zusätzlich ergab die Befragung, dass guter Service direkt auf das Image einer
    Automarke einzahlt. So gaben 81 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer an,
    dass exzellenter Service einen Einfluss auf ihre Wahl einer Automarke hat. Dass
    die Servicequalität dabei auch künftig stark von den Menschen in den Autohäusern
    und Werkstätten abhängt, steht dabei außer Frage: 92 Prozent der Befragten ist
    es wichtig oder sogar sehr wichtig, dass menschliche Mitarbeitende auch bei
    KI-gestützten Prozessen weiterhin eine Rolle spielen.

    Weitere spannende Ergebnisse aus der Befragung finden sich im neuen
    LHIND-Whitepaper "KI im Autohaus - Service Next Level", das hier kostenlos
    heruntergeladen werden kann: https://www.lufthansa-industry-solutions.com/filead
    min/user_upload/studien-wp/LHIND-WP-KI-im_Autohaus-de.pdf

    Über Lufthansa Industry Solutions

    Lufthansa Industry Solutions ist ein Dienstleistungsunternehmen für IT-Beratung
    und Systemintegration. Die Lufthansa-Tochter unterstützt ihre Kunden bei der
    digitalen Transformation ihrer Unternehmen. Die Kundenbasis umfasst sowohl
    Gesellschaften innerhalb des Lufthansa Konzerns als auch mehr als 300
    Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in
    Norderstedt beschäftigt über 3.000 Mitarbeitende an mehreren Niederlassungen in
    Deutschland, Albanien, der Schweiz und den USA.

    Kontakt:

    Lufthansa Industry Solutions
    Ute Miszewski
    Tel.: +49 151 589 20715
    E-Mail: mailto:ute.miszewski@lhind.dlh.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128057/6165602
    OTS: Lufthansa Industry Solutions


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Umfrage Drei von vier Autofahrern erwarten Künstliche Intelligenz im Autohaus / Mehrheit macht Autokauf von gutem Service abhängig / Neues Whitepaper zeigt konkrete KI-Anwendungsfälle im Autohaus Für Deutschlands Autofahrerinnen und Autofahrer ist die Sache klar: 75 Prozent von ihnen erwarten von einem modernen Autohaus heute den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage, die im Auftrag von Lufthansa …