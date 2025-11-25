Umfrage
Drei von vier Autofahrern erwarten Künstliche Intelligenz im Autohaus / Mehrheit macht Autokauf von gutem Service abhängig / Neues Whitepaper zeigt konkrete KI-Anwendungsfälle im Autohaus
Sache klar: 75 Prozent von ihnen erwarten von einem modernen Autohaus heute den
Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle
Umfrage, die im Auftrag von Lufthansa Industry Solutions unter mehr als 1.000
Autobesitzern in Deutschland durchgeführt wurde. Mit dem KI-Einsatz verknüpft
sich die Hoffnung der Befragten auf eine unkompliziertere Terminvergabe, kürzere
Wartezeiten sowie eine bessere Fehlerdiagnose und Reparaturqualität.
Interessant: Für acht von zehn Befragten hat die Qualität des Services im
Autohaus direkten Einfluss auf die Wahl einer Automarke. Bei welchen Prozessen
KI echten Mehrwert im Servicegeschäft generieren kann, erklären die Experten von
LHIND in ihrem neuen Whitepaper "KI im Autohaus - Service Next Level".
"Die Branche steht vor einer Vielzahl tiefgreifender Umbrüche - angefangen beim
Übergang zur Elektromobilität bis hin zu neuen Vertriebsmodellen und
digitalisierten Kundenschnittstellen. Was sich allerdings oft weniger im Fokus
befindet, aber ebenso kritisch ist: die Lage im Service", sagt Nils Büring, Head
of Mobility bei Lufthansa Industry Solutions (LHIND). "Händler verlieren durch
die E-Mobilität nicht nur Umsatzpotenziale bei den Themen Wartung und
Verschleiß, sondern sie müssen gleichzeitig die Erwartungen digital affiner
Kunden erfüllen - mit Prozessen, die dafür häufig nicht gemacht sind."
Lufthansa Industry Solutions (LHIND) an: Es kombiniert Projekterfahrung mit Use
Cases, Marktbeobachtungen und den Ergebnissen einer deutschlandweiten Befragung
von mehr als 1.000 Autofahrerinnen und Autofahrern. "Viele Händler sind
grundsätzlich interessiert, aber oft überfordert. Denn auch wenn der Markt eine
regelrechte Flut an KI-Versprechen bereithält, fehlt doch häufig der konkrete
Bezug zum eigenen Betrieb", so LHIND-Business-Manager Florian Meier. "Unsere
Erfahrung zeigt: Sobald wir mit den Händlern gemeinsam in ihre Prozesse schauen
und konkrete Anwendungsfälle aufzeigen, steigt die Akzeptanz enorm."
Vom Engpass zur Lösung: KI im Werkstattalltag
Ausgangspunkt ist eine systematische Betrachtung des gesamten Serviceprozesses,
von der Akquise über die Terminvergabe und Reparatur bis zur Nachbetreuung. Auf
dieser Basis stellt das Whitepaper acht praxisnahe Use Cases für KI vor:
darunter datengetriebene Kapazitätsprognosen, automatisierte Fahrzeugannahmen
per Bildanalyse, intelligente Chatbots sowie KI-gestützte Ersatzteillogistik.
Kunden sind offen für Künstliche Intelligenz
Die in das Whitepaper integrierte Endkundenbefragung zeigt: Autofahrerinnen und
Autofahrer stehen dem Einsatz von KI im Autohaus grundsätzlich offen gegenüber.
Zudem haben sie schon konkrete Vorstellungen, was sie sich davon erhoffen:
- 83 Prozent sind bereit, Bilder/Daten für eine KI-gestützte Ersteinschätzung zu
übermitteln
- 78 Prozent können sich vorstellen, Termine für Inspektion, TÜV etc. per KI zu
vereinbaren
- 44 Prozent erhoffen sich durch den Einsatz von KI eine unkompliziertere
Terminvergabe
- 41 Prozent trauen der KI eine Verbesserung von Fehlerdiagnose und
Reparaturqualität zu
Zusätzlich ergab die Befragung, dass guter Service direkt auf das Image einer
Automarke einzahlt. So gaben 81 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer an,
dass exzellenter Service einen Einfluss auf ihre Wahl einer Automarke hat. Dass
die Servicequalität dabei auch künftig stark von den Menschen in den Autohäusern
und Werkstätten abhängt, steht dabei außer Frage: 92 Prozent der Befragten ist
es wichtig oder sogar sehr wichtig, dass menschliche Mitarbeitende auch bei
KI-gestützten Prozessen weiterhin eine Rolle spielen.
Weitere spannende Ergebnisse aus der Befragung finden sich im neuen
LHIND-Whitepaper "KI im Autohaus - Service Next Level", das hier kostenlos
heruntergeladen werden kann: https://www.lufthansa-industry-solutions.com/filead
min/user_upload/studien-wp/LHIND-WP-KI-im_Autohaus-de.pdf
Über Lufthansa Industry Solutions
Lufthansa Industry Solutions ist ein Dienstleistungsunternehmen für IT-Beratung
und Systemintegration. Die Lufthansa-Tochter unterstützt ihre Kunden bei der
digitalen Transformation ihrer Unternehmen. Die Kundenbasis umfasst sowohl
Gesellschaften innerhalb des Lufthansa Konzerns als auch mehr als 300
Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in
Norderstedt beschäftigt über 3.000 Mitarbeitende an mehreren Niederlassungen in
Deutschland, Albanien, der Schweiz und den USA.
Kontakt:
Lufthansa Industry Solutions
Ute Miszewski
Tel.: +49 151 589 20715
E-Mail: mailto:ute.miszewski@lhind.dlh.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128057/6165602
OTS: Lufthansa Industry Solutions
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Lufthansa Group will aktive Rolle bei Privatisierung von TAP Air Portugal übernehmen
https://newsroom.lufthansagroup.com/lufthansa-group-will-aktive-rolle-bei-privatisierung-von-tap-air-portugal-uebernehmen/#
Die Lufthansa Group, einer der weltweit größten Luftfahrtkonzerne, hat Spekulationen um eine mögliche Bestellung des Langstrecken-Schmalrumpfflugzeugs Airbus A321XLR vorerst eine klare Absage erteilt.
https://aviation.direct/lufthansa-group-bekraeftigt-derzeiti…
Die wirtschaftlichen Vorteile des A321XLR, insbesondere die niedrigeren Stückkosten pro Sitzplatz auf längeren, aber kapazitätsschwächeren Strecken, sind ein starkes Argument, das
von den Wettbewerbern
erfolgreich genutzt wird, meint AVIATION DIRECT…