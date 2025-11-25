Drei von vier Autofahrern erwarten Künstliche Intelligenz im Autohaus / Mehrheit macht Autokauf von gutem Service abhängig / Neues Whitepaper zeigt konkrete KI-Anwendungsfälle im Autohaus

Norderstedt (ots) - Für Deutschlands Autofahrerinnen und Autofahrer ist die

Sache klar: 75 Prozent von ihnen erwarten von einem modernen Autohaus heute den

Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle

Umfrage, die im Auftrag von Lufthansa Industry Solutions unter mehr als 1.000

Autobesitzern in Deutschland durchgeführt wurde. Mit dem KI-Einsatz verknüpft

sich die Hoffnung der Befragten auf eine unkompliziertere Terminvergabe, kürzere

Wartezeiten sowie eine bessere Fehlerdiagnose und Reparaturqualität.

Interessant: Für acht von zehn Befragten hat die Qualität des Services im

Autohaus direkten Einfluss auf die Wahl einer Automarke. Bei welchen Prozessen

KI echten Mehrwert im Servicegeschäft generieren kann, erklären die Experten von

LHIND in ihrem neuen Whitepaper "KI im Autohaus - Service Next Level".



"Die Branche steht vor einer Vielzahl tiefgreifender Umbrüche - angefangen beim

Übergang zur Elektromobilität bis hin zu neuen Vertriebsmodellen und

digitalisierten Kundenschnittstellen. Was sich allerdings oft weniger im Fokus

befindet, aber ebenso kritisch ist: die Lage im Service", sagt Nils Büring, Head

of Mobility bei Lufthansa Industry Solutions (LHIND). "Händler verlieren durch

die E-Mobilität nicht nur Umsatzpotenziale bei den Themen Wartung und

Verschleiß, sondern sie müssen gleichzeitig die Erwartungen digital affiner

Kunden erfüllen - mit Prozessen, die dafür häufig nicht gemacht sind."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG! Long 7,46€ 0,54 × 13,53 Zum Produkt Short 8,50€ 0,60 × 13,50 Zum Produkt