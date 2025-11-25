A-Z Projektausführung von GMP-Anlagen

Pharmaplan ist nun vollständig in Exyte integriert; damit sind in Europa alle Kompetenzen im Bereich Biopharma-Engineering unter einem Dach gebündelt.

Integrierte Struktur fördert starke Kundennachfrage und erreicht Rekordwert beim Auftragseingang im Jahr 2025.

In allen wichtigen Life-Sciences-Märkten: End-to-End-EPC/EPCM-Leistungen von der Machbarkeitsstudie bis zur qualifizierten Übergabe.

STUTTGART, Germany, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Exyte, ein weltweit führendes Unternehmen in Design, Entwicklung und der Bereitstellung von ultra-reinen und nachhaltigen Anlagen für Hightech-Branchen wie Biopharma und Life Sciences, hat die Integration von Pharmaplan abgeschlossen. Damit sind die Marke Pharmaplan und die erworbenen Kompetenzen im Bereich Biopharma-Engineering vollständig auf Exyte übergegangen. Exyte hatte die Übernahme von Pharmaplan im September 2024 angekündigt, um einen europäischen Marktführer zu etablieren und die Partnerschaften mit den schnell wachsenden Biotechnologie- und Pharmasektoren in Europa zu vertiefen. Pharmaplan bringt einen europaweiten Verbund von Standorten und Spezialisten mit, die nun innerhalb der Biopharma & Life Sciences-Organisation von Exyte tätig sind.

„Die vollständige Integration von Pharmaplan in die Exyte-Gruppe verbindet unsere globale Umsetzungskompetenz mit fünf Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Life Sciences und Good Manufacturing Practices (GMP)", sagt Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte. „Unsere Kunden profitieren von nahtlosen EPC-Lösungen – vom Konzeptentwurf bis zur regulatorisch konformen Übergabe. Anlagen, in denen pharmazeutische Innovationen Wirklichkeit werden, liefern wir schnell, präzise und zuverlässig."

Seit Bekanntgabe der Transaktion hatten Teams beider Unternehmen zusammengearbeitet, um Systeme und Standards aufeinander abzustimmen und Best Practices aus allen Disziplinen zu kombinieren. Durch die enge Zusammenarbeit konnten laufende Projekte ohne Unterbrechung fortgesetzt und Kundenbeziehungen aufrechterhalten werden. Exyte hat die zuvor von Pharmaplan betreuten Kundenbeziehungen übernommen und weiter ausgebaut.

Die Resonanz von Markt und Kunden ist äußerst positiv. Dies spiegelt sich in wichtigen Projektgewinnen, einem robusten Neugeschäft und einer sehr starken Auftragsentwicklung im Jahr 2025 wider. Teams beider Unternehmen haben gemeinsam auch Projekte außerhalb Europas, unter anderem in Südostasien, gewonnen, was die Schlagkraft der integrierten Struktur unterstreicht. Der globale Geschäftsbereich Biopharma & Life Sciences von Exyte wird im laufenden Geschäftsjahr einen Rekordwert beim Auftragseingang erzielen.