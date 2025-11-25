    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Anleger greifen bei Rüstungsaktien nach Kursrutsch wieder zu

    • Rüstungsaktien stabilisieren sich nach Kursverlusten.
    • Rheinmetall +1,5%, Hensoldt +0,5%, Renk +3,5%.
    • EU plant 800 Mrd. Euro für Verteidigungsausgaben.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngst herben Kursverlusten deutscher Rüstungsaktien haben diese am Dienstag einen Stabilisierungsvesuch unternommen.

    Im Dax stiegen Rheinmetall um 1,5 Prozent, im MDax legten Hensoldt um 0,5 Prozent und Renk um 3,5 Prozent zu. Die Papiere des Herstellers von Militärschiffen TKMS gewannen 3,2 Prozent.

    Zuletzt hatte die vage Möglichkeit eines Endes des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Branche belastet, nachdem die USA einen solchen Plan präsentiert hatten. Der hatte aber viel Kritik erfahren, weil er als eher russlandfreundlich galt. Mittlerweile gibt es eine neue Version, aber hinter den Kulissen dürfte noch viel gestritten werden.

    Rheinmetall und Renk waren am Vortag auf das niedrigste Niveau seit April gefallen und Hensoldt auf ein Tief seit Mai. TKMS, die vor gut einem Monat an die Börse gegangen waren, hatten am Montag ebenfalls ein Tief ausgelotet.

    Mit Blick auf das näher rückende Jahresende könnten Anleger auch Gewinne realisieren. Denn für Rheinmetall steht im Börsenjahr 2025 trotz der jüngsten Verluste noch immer ein Aufschlag von 138 Prozent zu Buche. Bei Renk liegt der sogar bei 175 Prozent, während sich der Kurs von Hensoldt seit Jahresbeginn verdoppelt hat.

    Anlagestratege Mark Haefele von der Bank UBS wertet die Rüstungsindustrie als einen "globalen Trend" neben Künstlicher Intelligenz und der Energiewende. Der Zeitpunkt sei günstig für Investoren, ihr Engagement in solchen europäischen Aktien zu stärken. Er verwies auf "ambitionierte Pläne der EU für Verteidigungsausgaben", die 800 Milliarden Euro umfassen sollen./bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,58 % und einem Kurs von 1.473 auf Tradegate (25. November 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -17,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 67,58 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +20,24 %/+69,84 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
