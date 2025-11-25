BERENBERG stuft Patrizia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach einer Unternehmenskonferenz auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Es gebe noch mehr Gründe für Optimismus, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei in einem sich langsam erholenden europäischen Immobilienmarkt gut aufgestellt./rob/mis/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 7,48EUR auf Tradegate (25. November 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Patrizia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,50

Kursziel alt: 9,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



