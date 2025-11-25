XRP im Rampenlicht – Hoffnung auf Trendwende wächst

Das Handelsvolumen kletterte auf 6,24 Milliarden US-Dollar, ein Plus von über 50 Prozent. Auch im Derivatemarkt zog die Aktivität deutlich an: Futures-Volumen stiegen auf 10,21 Milliarden US-Dollar, während das Open Interest um 14,5 Prozent auf 4,13 Milliarden US-Dollar zunahm.

Der Krypto-Markt zeigt deutliche Erholungstendenzen. Allen voran steht XRP , das mit einem kräftigen Plus von rund 8 Prozent bei aktuell 2.19 US-Dollar notiert (Stand: 11:00 Uhr MEZ) und sich damit als stärksten Performer unter den großen Coins herausstellt.

Analysten werten die Kombination aus steigendem Open Interest und positiven Kursimpulsen als Zeichen dafür, dass Trader wieder Positionen aufbauen – ein mögliches Frühindikator für eine Trendwende.

Besonders im Fokus steht nun die 2-US-Dollar-Marke. Daten von Glassnode zeigen, dass XRP-Halter beim Rückfall in diesen Bereich regelmäßig Verluste im hohen dreistelligen Millionenbereich realisiert haben. Ein nachhaltiges Halten dieser Marke wäre daher ein wichtiges Signal für die Marktstabilisierung.

Bitcoin überwindet Schwächephase

Auch Bitcoin profitiert vom verbesserten Sentiment und stieg um rund 1 Prozent auf 87.000 US-Dollar, nachdem es am Wochenende noch knapp über 80.000 US-Dollar gehandelt wurde.

Marktteilnehmer sehen im Bereich von 88.000 US-Dollar eine entscheidende Marke. Erst bei einer Rückeroberung dieser könne von einer echten Trendwende gesprochen werden.

Ethereum stabilisiert sich

Ethereum notiert mit einem Anstieg von 3,3 Prozent bei 2.888 US-Dollar. Charttechnisch bleibt die Lage jedoch angespannt: Seit Ende Oktober befindet sich ETH in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Seit dem Jahreshoch hat die zweitgrößte Kryptowährung über 40 Prozent verloren.

Ein Belastungsfaktor bleibt das Interesse an den US-amerikanischen Spot-ETFs. Seit Mitte Oktober verzeichneten sie Nettoabflüsse von über 2,1 Milliarden US-Dollar, was die Stimmung drückt. Dennoch zeigt sich kurzfristig ein leichter Nachfrageanstieg, nachdem einige institutionelle Akteure wie BitMine ihre ETH-Bestände erhöht haben.

Solana, SUI und weitere Altcoins mit überdurchschnittlicher Performance

Während XRP den Krypto-Markt dominiert zeigen auch andere Altcoins starke Aufwärtsbewegungen. Solana steigt um 5,14 Prozent, SUI gewinnt sogar 11,5 Prozent in 24 Stunden.

Trotz der Kursanstiege bewegt sich der Fear-and-Greed-Index mit einem Wert von 15 weiterhin in der Zone "Extreme Angst". Der gesamte Kryptomarkt legte um 1,6 Prozent auf 2,98 Billionen US-Dollar zu – die Rückkehr über die 3-Billionen-Marke rückt damit wieder in Reichweite.

Makrotreiber unterstützen die Rallye – Zinssenkung im Dezember rückt näher

Die Stimmung an den traditionellen Märkten trug erheblich zum Kryptoschwung bei. Sowohl der Nasdaq als auch der S&P 500 legten deutlich zu, nachdem sich die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank weiter verfestigten.

Laut CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit für eine 25-Basispunkte-Senkung am 10. Dezember nun bei 85 Prozent, nachdem die San-Francisco-Fed-Chefin Mary Daly signalisiert hatte, dass sie eine Lockerung angesichts eines fragilen Arbeitsmarktes unterstützt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



