Bauwerte gefragt - Auftragsplus im Baugewerbe, Ukraine-Hoffnung

Wie Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades am Vortag mit Blick auf die Ukraine schrieb, laufen "die diplomatischen Drähte derzeit heiß". Im Fokus bleiben die jüngsten Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges. Gerade der Baubereich gilt als möglicher Profiteur eines Wiederaufbaus, der laut Sohlleder auch gute Geschäfte für Dax -Unternehmen verspreche.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem deutschen Bau- und Baustoffgewerbe haben auch am Dienstag von der zunehmenden Hoffnung auf einen Friedensplan für die Ukraine profitiert. Hinzu kam nun ein Lichtblick für die deutsche Bauwirtschaft, denn im September verbuchte das Bauhauptgewerbe so viele neue Aufträge wie seit März 2022 nicht mehr. Bereinigt um Preissteigerungen erhöhten sich die Neubestellungen im Vergleich zum Vormonat August um 7,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Im Dax stiegen am Dienstag die Aktien des Baustoffherstellers Heidelberg Materials um 1,4 Prozent und im MDax lagen die des Baukonzerns Hochtief 1,3 Prozent höher. Im SDax lagen die Titel des Dämmstoffspezialisten Sto zuletzt mit einem halben Prozent im Plus.

US-Präsident Donald Trump äußerte sich weiter hoffnungsvoll, dass die Gespräche zu einem Ergebnis führen. Bis Donnerstag erwartet die US-Regierung eine Rückmeldung aus Kiew zum vorgeschlagenen Friedensplan. "Es gibt noch Arbeit für uns alle zu tun - das ist sehr herausfordernd -, um ein endgültiges Dokument zu erstellen. Und wir müssen alles mit Würde tun", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Vorabend in einer Videobotschaft.

"Wenngleich sich derzeit lediglich vage Konturen einer möglichen Entwicklung hin zu einer Übereinkunft abzeichnen, beginnen Investoren allmählich, diese laufenden Bemühungen in ihre Investment-Entscheidungen einfließen zu lassen", schrieb am Morgen der Anlagestratege Uwe Hohmann vom Bankhaus Metzler. Eine tatsächliche Waffenruhe könne dazu führen, dass eine Wiederherstellung der zerstörten Infrastruktur in der Ukraine europäischen Unternehmen zusätzliche Geschäftsperspektiven eröffnet.

Positive Effekte könnten in einzelnen Branchen aus einer anziehenden Nachfrage und einer steigenden Auslastung ungenutzter Kapazitäten resultieren, fuhr Hohmann fort. Auf Sektorebene erwähnte er neben der Baubranche auch die Chemie- und Nutzfahrzeugbranche sowie Infrastrukturausrüster als mögliche Profiteure. Neben den unmittelbaren Geschäftsperspektiven mit der Ukraine stelle sich auch die Frage, ob dann auch Handelsbeziehungen mit Russland wiederbelebt würden./tih/bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 210,7 auf Tradegate (25. November 2025, 11:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -5,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,64 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 84,41 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 136,00EUR was eine Bandbreite von -19,51 %/+28,79 % bedeutet.



