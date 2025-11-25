    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    NORMA setzt ab sofort bei Käse von LECKERROM auf Top-Tierwohl-Standard "QMilch++" / Das Eigenmarkensortiment wird um zertifizierte Produkte erweitert (FOTO)

    Nürnberg (ots) - NORMA macht beim Thema Tierwohl den nächsten großen Schritt:
    Nachdem bereits die gesamte Frischmilch der Eigenmarke LANDFEIN auf höchste
    Tierwohlstandards umgestellt wurde, erfüllen nun auch viele Käseprodukte von
    LECKERROM den "QMilch++"-Standard. Damit setzt der fränkische
    Lebensmittel-Discounter sein Engagement für verantwortungsbewusste Tierhaltung
    konsequent fort und erweitert das Sortiment im Kühlregal um weitere
    zertifizierte Artikel.

    Von der Milch bis zum Käse: Tierwohl an oberster Stelle

    Ab sofort tragen Gouda jung in Scheiben, Käseaufschnitt, Maasdammer am Stück,
    Gouda sowie Mozzarella gerieben der NORMA-Eigenmarke LECKERROM das anerkannte
    "QMilch++"-Label. Damit wächst das Angebot an Milchprodukten, die nachweislich
    aus besonders tiergerechter Haltung stammen - ein weiterer Beleg dafür, dass
    NORMA Qualität und Tierwohl mit einem fairen Discount-Preis vereint.

    Das "QMilch++"-Zertifikat steht für eine Haltung, die deutlich über die
    gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Es garantiert unter anderem mehr Platz
    und Bewegungsfreiheit, regelmäßigen Auslauf, komfortable Liegeflächen sowie die
    Fütterung ohne Gentechnik für die Nutztiere. Außerdem wird das Tierwohl im
    Alltag der Kühe regelmäßig überprüft - mit dem Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden
    der Tiere zu fördern.

    Mit der Ausweitung des "QM++"-Standards auf das Käsesortiment setzt NORMA ihr
    Engagement für mehr Tierwohl konsequent fort. Nach der erfolgreichen Umstellung
    der Frischmilch von LANDFEIN und vieler weiterer Molkereiprodukte im Jahr 2024
    ist das der nächste Schritt hin zu einer noch verantwortungsvolleren
    Produktwelt. Dabei achtet der Lebensmittel-Händler besonders darauf, mit
    Lieferbetrieben zusammenzuarbeiten, die dieselben Werte teilen - unter anderem
    auch den respektvollen Umgang mit den Tieren.

    Über NORMA:

    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6165620
    OTS: NORMA


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die strategische Neuausrichtung der NORMA Group, die auf Margenverbesserung durch selektive Auftragsakquise, Effizienzsteigerungen und den Ausbau profitabler Geschäftsbereiche setzt. Es wird erwartet, dass diese Maßnahmen langfristig die Bewertung und Kursentwicklung positiv beeinflussen, wobei auch mögliche Aktienrückkäufe und Dividenden im Zusammenhang mit geplanten Verkäufen diskutiert werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NORMA Group eingestellt.

