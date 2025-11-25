Der nächste große Schritt
NORMA setzt ab sofort bei Käse von LECKERROM auf Top-Tierwohl-Standard "QMilch++" / Das Eigenmarkensortiment wird um zertifizierte Produkte erweitert (FOTO)
Nachdem bereits die gesamte Frischmilch der Eigenmarke LANDFEIN auf höchste
Tierwohlstandards umgestellt wurde, erfüllen nun auch viele Käseprodukte von
LECKERROM den "QMilch++"-Standard. Damit setzt der fränkische
Lebensmittel-Discounter sein Engagement für verantwortungsbewusste Tierhaltung
konsequent fort und erweitert das Sortiment im Kühlregal um weitere
zertifizierte Artikel.
Von der Milch bis zum Käse: Tierwohl an oberster Stelle
Gouda sowie Mozzarella gerieben der NORMA-Eigenmarke LECKERROM das anerkannte
"QMilch++"-Label. Damit wächst das Angebot an Milchprodukten, die nachweislich
aus besonders tiergerechter Haltung stammen - ein weiterer Beleg dafür, dass
NORMA Qualität und Tierwohl mit einem fairen Discount-Preis vereint.
Das "QMilch++"-Zertifikat steht für eine Haltung, die deutlich über die
gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Es garantiert unter anderem mehr Platz
und Bewegungsfreiheit, regelmäßigen Auslauf, komfortable Liegeflächen sowie die
Fütterung ohne Gentechnik für die Nutztiere. Außerdem wird das Tierwohl im
Alltag der Kühe regelmäßig überprüft - mit dem Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden
der Tiere zu fördern.
Mit der Ausweitung des "QM++"-Standards auf das Käsesortiment setzt NORMA ihr
Engagement für mehr Tierwohl konsequent fort. Nach der erfolgreichen Umstellung
der Frischmilch von LANDFEIN und vieler weiterer Molkereiprodukte im Jahr 2024
ist das der nächste Schritt hin zu einer noch verantwortungsvolleren
Produktwelt. Dabei achtet der Lebensmittel-Händler besonders darauf, mit
Lieferbetrieben zusammenzuarbeiten, die dieselben Werte teilen - unter anderem
auch den respektvollen Umgang mit den Tieren.
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6165620
OTS: NORMA
