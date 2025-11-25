    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Europäischer Open-Source-Gipfel feiert 25 Jahre

    Bozen (ots) - SFSCON 2025 im NOI Techpark in Bozen legt Schwerpunkte auf KI &
    Ethik und Freie Software im Gesundheitswesen

    Die 25. Ausgabe der SFSCON, der South Tyrol Free Software Conference, brachte
    Anfang November im NOI Techpark in Bozen zentrale Themen der digitalen Zukunft
    auf die Bühne. Im Fokus standen die ethischen Herausforderungen der Künstlichen
    Intelligenz und die Rolle Freier Software im Gesundheitswesen. Ein Höhepunkt war
    die Auszeichnung von Jean-Baptiste Kempf, Präsident der gemeinnützigen
    Organisation VideoLAN und einer der Hauptentwickler des freien Mediaplayers VLC.
    Mehr als 150 Fachleute aus aller Welt teilten mit den über 1.000 Teilnehmenden
    ihr Wissen und ihre Erkenntnisse.

    Elf thematische Tracks zu Themen wie Health, Digital Sovereignty, Engineering,
    Cybersecurity, Open Hardware, Automation und Fediverse machten die SFSCON 2025
    zu einem echten digitalen Festival. Zu den renommierten Referierenden zählte
    unter anderen Karen M. Sandler, Executive Director der Software Freedom
    Conservancy . Sie betonte, dass Quellcode-Transparenz bei der Software
    medizinischer Geräte eine Grundvoraussetzung für Sicherheit und klinische
    Fairness ist. Das machte sie in ihrem Vortrag anhand ihrer eigenen Biografie
    deutlich: Sie lebt mit einem implantierten Defibrillator und ist auf dessen
    fehlerfreie Funktion angewiesen - ohne jedoch Einblick in den Quellcode der
    Software zu haben, die darüber entscheidet. Als warnendes Beispiel nannte sie
    den Fall der US-Amerikanerin Barbara Campbell, die dank eines retinalen
    Implantats sehen konnte und wieder erblindete, als das entwickelnde Unternehmen
    Second Sight insolvent wurde und weder Updates noch Reparaturen möglich waren.
    Solche Fälle zeigen, dass Freie Software und offene Hardware im
    Gesundheitsbereich über Versorgungssicherheit und Selbstbestimmung
    mitentscheiden können.

    "Die Frage, wem die Software gehört, die über unsere Gesundheit entscheidet, ist
    längst kein Nischenthema für Entwicklerinnen und Entwickler mehr, sondern eine
    gesellschaftliche Schlüsselfrage", sagt Patrick Ohnewein, Head of Unit Tech
    Transfer Digital im NOI Techpark . "Mit der SFSCON haben wir diese Debatte nach
    Bozen gebracht und Open-Source-Community, Forschung und Unternehmen aus ganz
    Europa vernetzt."

    Zwei Auszeichnungen vergeben

    Im Zuge der SFSCON werden jährlich auch jene Personen geehrt, die sich lokal und
    europaweit um die Verbreitung Freier Software verdient gemacht haben. Den
    European SFS Award 2025 , verliehen von der Free Software Foundation Europe
    (FSFE) und der Linux User Group Bozen-Bolzano-Bulsan (LUGBZ), erhielt
    Jean-Baptiste Kempf , Präsident der gemeinnützigen Organisation VideoLAN und
    einer der Hauptentwickler des freien Mediaplayers VLC. Der SFS Award hingegen
    ging an Adrian Kuntner , den Gründer und Administrator von tyrol.social, einer
    wichtigen Fediverse-Instanz im deutschsprachigen Raum.

    Über SFSCON

    Gegründet im Jahr 2001, entwickelte sich die South Tyrol Free Software
    Conference - SFSCON über die letzten 25 Jahre zu einer der wichtigsten und
    größten Open-Source-Konferenzen Europas. Möglich wird sie durch die
    Unterstützung zahlreicher Supporter - Gruppo FOS, Telmekom, Vates, Alpitronic,
    LDV20, Made in Cima, Pandigital, Zirkonzahn, 1006.org, Catch Solve, Christian
    Gapp, deda.next, Peer, RMBtec, SiMedia, Südtirol Business School und Suggesto -
    und Partner - EDIH NOI, FediForum, FSFE, FUSS, Linux Magazine, Loacker, LUGBZ,
    Maker Space, MCI Innsbruck, MiniNOI, Open Source JobHub, OW2, Rassegna Business,
    RIOS, Speck&Tech, Sticker Mule, unibz und WUD - sowie dank der Kofinanzierung
    durch die EU im Rahmen des EFRE-Projekts 1048 IMPACT. Die nächste Ausgabe findet
    am 13.-14. November 2026 im NOI Techpark in Bozen statt. Alle Informationen zur
    Konferenz gibt es unter http://www.sfscon.it .

    Über NOI Techpark

    NOI Techpark ist Südtirols Innovationsviertel und seit seiner Eröffnung 2017 das
    Zentrum für Forschung, Entwicklung und innovatives Unternehmertum in der Region.
    Auf einem Areal von 12 Hektar - derzeit zu rund 40 Prozent bebaut - arbeiten
    aktuell 2.400 Menschen in 83 Unternehmen und 43 Start-ups, drei
    Forschungsinstituten (Eurac Research, Fraunhofer Italia, Versuchszentrum
    Laimburg) sowie vier Fakultäten der Freien Universität Bozen an Lösungen für
    eine nachhaltige Zukunft. Der Fokus liegt dabei auf den Technologiefeldern
    Green, Food & Health, Digital und Automotive & Automation. Mit 70
    wissenschaftlichen Laboren und Prototypenwerkstätten, Büros, Coworking Spaces
    und akademischen Flächen vernetzt NOI Techpark Wirtschaft und Wissenschaft,
    fördert Tech Transfer, F&E-Projekte und Gründungen und macht Südtirol zu einem
    strategischen Standort für nachhaltige Innovation: http://www.noi.bz.it

    Pressekontakt:

    clavis kommunikation GmbH
    Monika Knoll
    Telefon: +39 376 218 0077
    E-Mail: mailto:monika.knoll@clavis.it

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158781/6165624
    OTS: clavis Kommunikationsberatung




