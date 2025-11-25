Europäischer Open-Source-Gipfel feiert 25 Jahre

Bozen (ots) - SFSCON 2025 im NOI Techpark in Bozen legt Schwerpunkte auf KI &

Ethik und Freie Software im Gesundheitswesen



Die 25. Ausgabe der SFSCON, der South Tyrol Free Software Conference, brachte

Anfang November im NOI Techpark in Bozen zentrale Themen der digitalen Zukunft

auf die Bühne. Im Fokus standen die ethischen Herausforderungen der Künstlichen

Intelligenz und die Rolle Freier Software im Gesundheitswesen. Ein Höhepunkt war

die Auszeichnung von Jean-Baptiste Kempf, Präsident der gemeinnützigen

Organisation VideoLAN und einer der Hauptentwickler des freien Mediaplayers VLC.

Mehr als 150 Fachleute aus aller Welt teilten mit den über 1.000 Teilnehmenden

ihr Wissen und ihre Erkenntnisse.



Elf thematische Tracks zu Themen wie Health, Digital Sovereignty, Engineering,

Cybersecurity, Open Hardware, Automation und Fediverse machten die SFSCON 2025

zu einem echten digitalen Festival. Zu den renommierten Referierenden zählte

unter anderen Karen M. Sandler, Executive Director der Software Freedom

Conservancy . Sie betonte, dass Quellcode-Transparenz bei der Software

medizinischer Geräte eine Grundvoraussetzung für Sicherheit und klinische

Fairness ist. Das machte sie in ihrem Vortrag anhand ihrer eigenen Biografie

deutlich: Sie lebt mit einem implantierten Defibrillator und ist auf dessen

fehlerfreie Funktion angewiesen - ohne jedoch Einblick in den Quellcode der

Software zu haben, die darüber entscheidet. Als warnendes Beispiel nannte sie

den Fall der US-Amerikanerin Barbara Campbell, die dank eines retinalen

Implantats sehen konnte und wieder erblindete, als das entwickelnde Unternehmen

Second Sight insolvent wurde und weder Updates noch Reparaturen möglich waren.

Solche Fälle zeigen, dass Freie Software und offene Hardware im

Gesundheitsbereich über Versorgungssicherheit und Selbstbestimmung

mitentscheiden können.





"Die Frage, wem die Software gehört, die über unsere Gesundheit entscheidet, ist

längst kein Nischenthema für Entwicklerinnen und Entwickler mehr, sondern eine

gesellschaftliche Schlüsselfrage", sagt Patrick Ohnewein, Head of Unit Tech

Transfer Digital im NOI Techpark . "Mit der SFSCON haben wir diese Debatte nach

Bozen gebracht und Open-Source-Community, Forschung und Unternehmen aus ganz

Europa vernetzt."



Zwei Auszeichnungen vergeben



Im Zuge der SFSCON werden jährlich auch jene Personen geehrt, die sich lokal und

europaweit um die Verbreitung Freier Software verdient gemacht haben. Den

European SFS Award 2025 , verliehen von der Free Software Foundation Europe

(FSFE) und der Linux User Group Bozen-Bolzano-Bulsan (LUGBZ), erhielt

Jean-Baptiste Kempf , Präsident der gemeinnützigen Organisation VideoLAN und

einer der Hauptentwickler des freien Mediaplayers VLC. Der SFS Award hingegen

ging an Adrian Kuntner , den Gründer und Administrator von tyrol.social, einer

wichtigen Fediverse-Instanz im deutschsprachigen Raum.



Über SFSCON



Gegründet im Jahr 2001, entwickelte sich die South Tyrol Free Software

Conference - SFSCON über die letzten 25 Jahre zu einer der wichtigsten und

größten Open-Source-Konferenzen Europas. Möglich wird sie durch die

Unterstützung zahlreicher Supporter - Gruppo FOS, Telmekom, Vates, Alpitronic,

LDV20, Made in Cima, Pandigital, Zirkonzahn, 1006.org, Catch Solve, Christian

Gapp, deda.next, Peer, RMBtec, SiMedia, Südtirol Business School und Suggesto -

und Partner - EDIH NOI, FediForum, FSFE, FUSS, Linux Magazine, Loacker, LUGBZ,

Maker Space, MCI Innsbruck, MiniNOI, Open Source JobHub, OW2, Rassegna Business,

RIOS, Speck&Tech, Sticker Mule, unibz und WUD - sowie dank der Kofinanzierung

durch die EU im Rahmen des EFRE-Projekts 1048 IMPACT. Die nächste Ausgabe findet

am 13.-14. November 2026 im NOI Techpark in Bozen statt. Alle Informationen zur

Konferenz gibt es unter http://www.sfscon.it .



Über NOI Techpark



NOI Techpark ist Südtirols Innovationsviertel und seit seiner Eröffnung 2017 das

Zentrum für Forschung, Entwicklung und innovatives Unternehmertum in der Region.

Auf einem Areal von 12 Hektar - derzeit zu rund 40 Prozent bebaut - arbeiten

aktuell 2.400 Menschen in 83 Unternehmen und 43 Start-ups, drei

Forschungsinstituten (Eurac Research, Fraunhofer Italia, Versuchszentrum

Laimburg) sowie vier Fakultäten der Freien Universität Bozen an Lösungen für

eine nachhaltige Zukunft. Der Fokus liegt dabei auf den Technologiefeldern

Green, Food & Health, Digital und Automotive & Automation. Mit 70

wissenschaftlichen Laboren und Prototypenwerkstätten, Büros, Coworking Spaces

und akademischen Flächen vernetzt NOI Techpark Wirtschaft und Wissenschaft,

fördert Tech Transfer, F&E-Projekte und Gründungen und macht Südtirol zu einem

strategischen Standort für nachhaltige Innovation: http://www.noi.bz.it



