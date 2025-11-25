RBC hebt Ziel für Nordex auf 22 Euro - 'Underperform'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 25,64 auf Tradegate (25. November 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -5,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 6,02 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -41,13 %/+21,66 % bedeutet.