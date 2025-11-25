ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Nordex auf 22 Euro - 'Underperform'
- RBC hebt Kursziel für Nordex auf 22 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Underperform" trotz Zahlen.
- Risiken auf deutschem Markt und Qualitätsunterschiede.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe nach den beeindruckenden Quartalszahlen des Windturbinenherstellers seine Schätzungen angehoben, schrieb Colin Moody in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Das beibehaltene Anlagevotum sei den mittelfristigen Risiken auf dem deutschen Markt, möglichen Enttäuschungen bei der Kapitalverwendung sowie dem anhaltenden Qualitätsunterschied gegenüber der Konkurrenz geschuldet./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:45 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 25,64 auf Tradegate (25. November 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -5,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 6,02 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -41,13 %/+21,66 % bedeutet.
