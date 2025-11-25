Pony AI auf der Überholspur: Rekordzahlen, die Investoren staunen lassen!

Pony AI hat im dritten Quartal den Umsatz auf 25,4 Millionen US-Dollar erhöht. Ein Jahr zuvor lag er bei 14,8 Millionen. Damit übertraf das Unternehmen die Konsensschätzung von 22,8 Millionen US-Dollar. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um mehr als 6 Prozent zu (Stand 11:22 MEZ). In Hongkong schloss die Aktie mit einem Plus von 9,32 Prozent.

Robotruck-Offensive und kräftige Margenverbesserung

Der Umsatz mit Robotruck-Diensten stieg leicht auf 10,2 Millionen US-Dollar. Lizenzen und Anwendungen kletterten auf 8,6 Millionen US-Dollar und lagen damit mehr als dreieinhalbmal so hoch wie im Vorjahr. Die Kosten der Umsatzerlöse stiegen im dritten Quartal 2025 auf 20,8 Millionen US-Dollar, nach 13,4 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor. Der Bruttogewinn kletterte auf 4,7 Millionen US-Dollar, wodurch sich die Bruttomarge auf 18,4 Prozent verdoppelte.

Die operativen Kosten stiegen auf 74,3 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust weitete sich auf 61,6 Millionen US-Dollar aus, während der Verlust je Aktie dank Kapitalmaßnahmen deutlich sank: Von 3,50 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,14 US-Dollar.

Zum Quartalsende verfügte Pony AI über 587,7 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln. Der Börsengang in Hongkong brachte mehr als 800 Millionen US-Dollar zusätzlich ein und soll den globalen Ausbau der Robotaxi- und Robotruck-Flotten beschleunigen.

Robotaxi-Flotte wächst rasant – Nutzerzahlen schießen hoch

Die Umsätze aus Robotaxi-Diensten stiegen im dritten Quartal 2025 auf 6,7 Millionen US-Dollar und lagen damit 89,5 Prozent über dem Wert von 3,5 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Pony AI betreibt 961 Robotaxis, davon 667 der neuesten Generation. Bis Jahresende will das Unternehmen die 1.000-Fahrzeuge-Marke knacken. Die Zahl neuer Nutzer verdoppelte sich binnen einer Woche nach dem Start in mehreren Großstädten. Verbesserte Fahrzeugsteuerung und ein sprachgesteuerter Assistent sollen das Fahrerlebnis verfeinern.

Führung setzt auf Expansion – und Milliardenmärkte

Vorstandschef James Peng sieht das Unternehmen nach dem Börsengang in Hongkong gestärkt. Er sagte, der Schritt sichere "langfristiges Kapital für die großangelegte Kommerzialisierung". Er verwies auf die Einführung der siebten Robotaxi-Generation in chinesischen Metropolen und kündigte an, man beschleunige "den Weg zu sicherer, effizienter Robotaxi- und Robotruck-Mobilität".

Technikchef Tiancheng Lou betonte den Vorsprung durch das hauseigene Weltmodell. Er erklärte, PonyWorld ermögliche "unbeaufsichtigtes und selbstverbesserndes Training" und verschaffe dem Unternehmen einen technologischen Schutzwall. Die neuen Mittel sollen in Forschung und Talentgewinnung fließen.

Finanzchef Leo Wang sprach von "robuster" Entwicklung. Er hob das Umsatzwachstum von 72 Prozent hervor und unterstrich den city-weiten Breakeven der Gen-7-Robotaxis in Guangzhou, der die Skalierung beschleunigen solle.

Neue Märkte von Shanghai bis Katar

In Shanghai und Shenzhen dehnt Pony AI vollständig fahrerlose Dienste rasch aus. Allein in Shenzhen stieg die Zahl der Stopps seit Juni um mehr als 300 Prozent. Kooperationen mit Xihu Group und Sunlight Mobility stärken das Asset-Light-Modell, das weiteres Wachstum ermöglichen soll. Neue Partnerschaften reichen bis nach Katar, Luxemburg, Singapur und Südkorea.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Pony AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,42 % und einem Kurs von 11,60EUR auf Tradegate (25. November 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.