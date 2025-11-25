UBS stuft ASML auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1000 auf 1030 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Francois-Xavier Bouvignies erhöhte seine Gewinnschätzungen (EPS) für den Halbleiterindustrie-Ausrüster der Jahre 2026 und 2027 um 7 Prozent. Dies reflektiere die robusten Aussichten für die KI-gestützten Bereiche Memory und Logic, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 864,5EUR auf Tradegate (25. November 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1030

Kursziel alt: 1000

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1030,00 € , was eine Steigerung von +19,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer