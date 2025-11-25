    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft ASML auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1000 auf 1030 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Francois-Xavier Bouvignies erhöhte seine Gewinnschätzungen (EPS) für den Halbleiterindustrie-Ausrüster der Jahre 2026 und 2027 um 7 Prozent. Dies reflektiere die robusten Aussichten für die KI-gestützten Bereiche Memory und Logic, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 864,5EUR auf Tradegate (25. November 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
    Analysiertes Unternehmen: ASML
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1030
    Kursziel alt: 1000
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1030,00, was eine Steigerung von +19,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft ASML auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1000 auf 1030 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Francois-Xavier Bouvignies erhöhte seine Gewinnschätzungen (EPS) für den Halbleiterindustrie-Ausrüster der Jahre 2026 und …