UBS stuft ASML auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1000 auf 1030 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Francois-Xavier Bouvignies erhöhte seine Gewinnschätzungen (EPS) für den Halbleiterindustrie-Ausrüster der Jahre 2026 und 2027 um 7 Prozent. Dies reflektiere die robusten Aussichten für die KI-gestützten Bereiche Memory und Logic, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 864,5EUR auf Tradegate (25. November 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.
