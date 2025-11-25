UBS stuft EASYJET auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Das operative Ergebnis habe seine Prognose und die Konsensschätzung etwas übertroffen, schrieb Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hob er die guten Buchungstrends bei dem Billigflieger positiv hervor./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 5,34EUR auf Tradegate (25. November 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,5

Kursziel alt: 7,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



