NVIDIA Aktie kommt unter die Räder - 25.11.2025

Die NVIDIA Aktie notiert aktuell bei 151,52€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,54 % nachgegeben, was einem Verlust von -7,20 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,15 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,77 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,62 %. Im Jahr 2025 gab es für NVIDIA bisher ein Plus von +18,93 %.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,50 % 1 Monat -4,62 % 3 Monate +1,77 % 1 Jahr +13,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung von Nvidia, wobei technische Aspekte wie Hebelprodukte, Kursziele in USD und fundamentale Faktoren wie Umsatz und Margen im Fokus stehen. Es gibt Spekulationen über mögliche Kursanstiege bis Anfang nächstes Jahres sowie Hinweise auf Marktüberhitzung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,71 Bil. € wert.

Die Marktbereinigung war heftig, aber gesund. Sentimentdaten zeigen klare Erholungschancen – während punktuell Risiken im KI-Sektor sichtbar werden. Wo Qualität jetzt wichtig bleibt und wo Übertreibungen verschwinden.

Die KI-Story verändert sich gerade fundamental: Nvidia wird vom dominanten Schaufelverkäufer im KI-Gold-Rausch von Google attackiert - und wird diesen Kampf verlieren!

Nach dem Deal zwischen Alphabet und Meta steht die Tech-Welt Kopf: Denn Nvidia, bis jetzt unangefochten an der Spitze, wenn es um KI-Chips ging, bekommt nunmehr stärkste Konkurrenz von Alphabet.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.