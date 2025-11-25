Dell Technologies Registered (C) Aktie heute im Minus - 25.11.2025

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie notiert aktuell bei 108,16€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,05 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,26 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,78 %, geht es heute bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Dell Technologies Registered (C) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -1,07 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +6,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,92 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Dell Technologies Registered (C) auf -0,63 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,71 % 1 Monat -19,92 % 3 Monate -1,07 % 1 Jahr -20,58 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Es gibt 339 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,61 Mrd. € wert.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.