Rheinmetall - Aktie geht steil - 25.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von +4,22 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.468,00€, mit einem Plus von +4,22 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Der heutige Anstieg bei Rheinmetall konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -13,69 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -17,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,39 %. Im Jahr 2025 gab es für Rheinmetall bisher ein Plus von +129,41 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,52 % 1 Monat -20,39 % 3 Monate -13,69 % 1 Jahr +128,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die als überbewertet und im Abwärtstrend beschrieben wird. Nutzer warnen vor emotionalen Überreaktionen und betonen die Stabilität der langfristigen Fundamentaldaten. Es gibt unterschiedliche Meinungen zu den Kursbewegungen, wobei einige auf technische Muster und andere auf fundamentale Daten fokussieren. Zudem wird die anhaltende Nachfrage im Rüstungssektor als potenzieller Stabilisator für die Aktie hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,63 Mrd. € wert.

Nach der moderaten Erholung zum Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas in die Defensive begeben. Der Dax büßte zuletzt 0,2 Prozent auf 23.183 Punkte ein. Ein Versuch, die 200-Tage-Linie zu überwinden, bleibt dem Dax damit …

Nach den jüngst herben Kursverlusten deutscher Rüstungsaktien haben diese am Dienstag einen Stabilisierungsvesuch unternommen. Im Dax stiegen Rheinmetall um 1,5 Prozent, im MDax legten Hensoldt um 0,5 Prozent und Renk um 3,5 Prozent zu. Die …

Nach der moderaten Erholung zum Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstagvormittag etwas in die Defensive begeben. Der Dax büßte zuletzt 0,2 Prozent auf 23.195 Punkte ein. Ein Versuch, die 200-Tage-Linie zu überwinden, bleibt dem …

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.