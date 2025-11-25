DroneShield - Aktie zieht deutlich an - 25.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Sie steigt um +22,50 % auf 1,2740€. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +7,44 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,2740€, mit einem Plus von +22,50 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Anstieg bei DroneShield konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -40,23 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -15,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -56,01 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine positive Entwicklung von +162,77 % erlebt.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,73 % 1 Monat -56,01 % 3 Monate -40,23 % 1 Jahr +154,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die durch einen hohen Shortquote von 62 % und Unsicherheiten bezüglich der Auftragswerte in Australischen Dollar geprägt ist. Anleger äußern Bedenken über die Umsatzprognosen für 2025 und 2026 sowie mögliche Insiderhandel-Aktivitäten, was die Marktstimmung beeinflusst.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 910 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Mrd. € wert.

Nach heftigen Kursverlusten und massiver Verunsicherung liefert ein 5,2-Millionen-Auftrag das erste starke Signal. Die DroneShield-Aktie steigt zweistellig, während das Unternehmen eine Governance-Prüfung startet.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Im täglichen Kampf um Rendite wird die Auswahl der Assets immer komplizierter. Denn die Märkte sind trotz allgemein verhaltener Stimmung in den Ökonomien sehr weit gelaufen. Da gab es die Feier zu Donald Trump, dann die Hausse wegen niedriger als …

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.