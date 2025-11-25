Besonders beachtet!
Advanced Micro Devices - Aktie gerät unter Druck - 25.11.2025
Am heutigen Handelstag muss die Advanced Micro Devices Aktie bisher Verluste von -3,84 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.
AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.
Advanced Micro Devices aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 25.11.2025
Die Advanced Micro Devices Aktie ist bisher um -3,84 % auf 179,52€ gefallen. Das sind -7,16 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,50 %, geht es heute bei der Advanced Micro Devices Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Obwohl die Advanced Micro Devices Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +28,44 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Advanced Micro Devices um +55,76 % gewonnen.
Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,75 %
|1 Monat
|-16,45 %
|3 Monate
|+28,44 %
|1 Jahr
|+38,01 %
Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 292,66 Mrd. € wert.
Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?
Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.