Advanced Micro Devices - Aktie gerät unter Druck - 25.11.2025

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Advanced Micro Devices aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 25.11.2025

Die Advanced Micro Devices Aktie ist bisher um -3,84 % auf 179,52€ gefallen. Das sind -7,16 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,50 %, geht es heute bei der Advanced Micro Devices Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Obwohl die Advanced Micro Devices Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +28,44 %.