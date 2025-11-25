China-Strategie von VW: Billiger, schneller, global!

Thomas Ulbrich, Chief Technology Officer der Volkswagen Group China, kommunizierte, dass das Unternehmen derzeit prüfe, welche anderen in China hergestellten Produkte für andere Märkte geeignet sein könnten. "Das tun wir in einem kollaborativen Entscheidungsprozess mit unserer Zentrale in Deutschland, denn wir müssen darauf achten, dass wir in jedem Markt das richtige Fahrzeugportfolio haben", ergänzte Ulbrich gegenüber Reportern. Volkswagen sieht sich einem wachsenden Wettbewerb im Ausland gegenüber. Chinesische Autohersteller versuchen verstärkt, ins Ausland zu expandieren, um einem brutalen Preiskrieg und Überkapazitäten im Inland zu entkommen. Darüber hinaus gab Volkswagen am Dienstag bekannt, einen Meilenstein erreicht zu haben.

Wie ein Manager am Dienstag mitteilte, plant Volkswagen , in China entwickelte und hergestellte Autos in weitere ausländische Märkte zu exportieren. Ziel dabei ist es, das wachsende Know-how im Bereich chinesischer Technologien heranzuziehen, um im Ausland mit chinesischen Konkurrenten Schritt halten zu können.

Man sei nun in der Lage, neue Fahrzeugplattformen und Schlüsseltechnologien vollständig außerhalb Deutschlands zu entwickeln und alle Genehmigungsverfahren durchzuführen. Die Entwicklung eines neuen Elektrofahrzeugmodells in China könne aufgrund der dort verfügbaren Technologien und Zulieferer bis zu 50 Prozent weniger Kosten als anderswo, so Volkswagen.

Zudem hat Volkswagen sein neues Entwicklungszentrum im chinesischen Hefei eröffnet. Es ist das größte Forschungs- und Entwicklungszentrum außerhalb Deutschlands. Wie VW am Dienstag erklärte, können dort neue Modelle und Schlüsseltechnologien erstmals vor Ort für den chinesischen Markt entwickelt werden. Konzernchef Oliver Blume äußerte sich dazu wie folgt: "Dieser Meilenstein macht uns noch schneller und effizienter – und bringt uns noch näher an unsere Kundinnen und Kunden."

Volkswagen wolle auf dem weltgrößten Automobilmarkt der globale Technologie-Treiber der Automobilindustrie werden. VW hatte mit der Strategie "in China für China" vor zwei Jahren begonnen, nachdem die Marke die Marktführerschaft in China an den chinesischen Branchenprimus BYD verloren hatte. Es galt deshalb, für den rasant wachsenden Elektroauto-Markt dort viel schneller und günstiger zu produzieren und die Bedürfnisse der chinesischen Kunden besser zu treffen.



Die Aktie von Volkswagen ist seit Jahresbeginn mehr als 9 Prozent im Plus, am Dienstag leicht im Minus und mit 95,32 Euro bewertet.



Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Volkswagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 96,75EUR auf Tradegate (25. November 2025, 12:32 Uhr) gehandelt.