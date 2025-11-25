Alphabet führt Rallye an

Im Gegensatz zu ChatGPT, OpenAI und Co. verwendet der Internetsuchgigant Alphabet in modernen KI-Rechenzentren neben den traditionellen CPU-Chips, GPU-Chips, die vorwiegend von Nvidia stammen, eben auch TPU-Chips. Diese TPUs oder Tensor Processing Units entwickelt Alphabet selbst, was mittlerweile auch die Konkurrenten Microsoft und Amazon tun. Mit einem geschätzten Marktanteil von über 80 Prozent dominiert NVIDIA zwar seit Jahren den Markt für KI-Chips, doch das könnte sich angesichts der finanziellen und auch technologischen Vorteile von TPUs ändern. Am besten lässt sich dieser Vorteil am Wert der Alphabet-Aktie ablesen, die just zu Beginn dieser Woche auf neue Rekorde zulegen konnte.

Alphabet unterhält ein KI-Geschäft namens DeepMind, das mit OpenAI, dem Hersteller der beliebten App ChatGPT, vergleichbar sein soll und bereits erste Gespräche mit Meta als potenziellen Abnehmer der TPUs stattgefunden haben. Der Wert dieser KI-Geschäfte beträgt laut Schätzungen mehr als 700 Mrd. US-Dollar und könnte künftig noch weiter steigen. Technisch würde es der Alphabet-Aktie nach dem erfolgreichen Sprung über die große technische Hürde von 308,02 US-Dollar erlauben, an das nächsthöhere Kursziel bei 368,80 US-Dollar anzuknüpfen und dadurch eine satte Renditechance generieren. Sollten in Zukunft noch größere Liefervereinbarungen mit KI-Firmen abgeschlossen werden, könnte eine beispiellose Kursrallye, ähnlich wie bei NVIDIA, auf Alphabet zukommen. Dass noch Warren Buffetts Berkshire Hathaway investiert ist, gilt vielen Anlegern zusätzlich als ultimativer Vertrauensbeweis. Auf der Unterseite sollten die Abschlagsrisiken aber auch nicht unterschätzt werden, mögliche Auffangpunkte findet Alphabet aktuell bei 291,93 und darunter 256,75 sowie 236,69 US-Dollar vor. Rücksetzer würden sich dann für einen günstigeren Einstieg aufseiten der Anleger anbieten.

Alphabet Class A Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Durch einen Chip-Deal mit dem Tech-Konzern Meta dürfte sich Alphabet als ernsthafter NVIDIA-Herausforderer positionieren und entsprechende Kursfantasie wecken. Technisch könnte der Aktienkurs des Internetgiganten recht bald auf das nächsthöhere Level bei 368,80 US-Dollar zulegen und sich für ein entsprechendes Engagement auf der Käuferseite anbieten. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM7XTD würde sich aus dem Stand heraus eine Renditechance von 98 Prozent ergeben, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 8,74 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber das Niveau von 294,80 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein würde sich zur Orientierung ein Stopp-Kurs von 2,36 Euro ergeben. Wegen der hohen Dynamik in diesem Sektor muss eine sehr engmaschige Beobachtung des Basiswertes erfolgen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM7XTD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,40 - 4,42 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 280,3273 US-Dollar Basiswert: Alphabet Class A Inc. KO-Schwelle: 280,3273 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 318,47 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 12,59 Euro Hebel: 6,2 Kurschance: + 98 Prozent Börse Frankfurt

