Goldpreis wieder über 4.100 USD. Dieser Goldproduzent dreht gewaltig auf

Doch nicht nur Gold konnte sich zu Wochenbeginn wieder fangen. Auch der Silberpreis ist drauf und dran, wieder Akzente auf der Oberseite zu setzen. Obgleich es für Silber auf kurze Sicht durchaus Risiken gibt, bieten sich mittel- bis langfristig enorme Chancen.

Gold ist nicht kleinzukriegen. Gegen alle Widerstände kämpft sich das Edelmetall zur Stunde wieder über die 4.100 US-Dollar zurück und kann so einen Rutsch unter die 4.000 US-Dollar abwenden. Noch immer bewegt sich Gold innerhalb der Grenzen des bullischen Szenarios. Das übergeordnete Ziel heißt somit unverändert 5.000 US-Dollar. Die ultimative Bewährungsprobe steht dem Goldpreis jedoch noch ins Haus – die Fed-Leitzinsentscheidung am 10. Dezember. Damit verbunden ist zwangsläufig die Frage: Wie könnte es für Gold in 2026 weitergehen?

Enormer Konsolidierungsdruck im Bergbausektor

Der Bergbausektor herrscht ein immenser Konsolidierungsdruck. Das zeigt sich unter anderem im Kupfersegment.

Das vergebliche Ringen von BHP um Anglo American hatte man schon fast verdrängt. Das Frühjahr 2024 war von dem etwas hölzern wirkenden Geplänkel zwischen den beiden Kupferproduzenten geprägt. Letztendlich scheiterte das Unterfangen unter anderem an den Platin- und Diamantenaktivitäten von Anglo American.

Vor einiger Zeit wurde bekannt, dass sich Anglo American gern mit der kanadischen Teck Res. zusammenschließen würde. Noch steht der Prozess unter dem Vorbehalt diverser Zustimmungen. Nicht zuletzt müssen die Aktionäre noch entscheiden. Doch der Fahrplan für die Fusion steht bislang.

Das Thema Anglo American schien BHP aber keine Ruhe zu lassen und so fühlte BHP offensichtlich kürzlich erneut bei Anglo American vor. Erneute Gespräche zwischen BHP und Anglo American führten aber zu keinen Ergebnissen, sodass BHP das Vorhaben abermals abbrach. Dass BHP den Vorstoß angesichts des zwischen Anglo American und Teck Res. laufenden Fusionsprozesses führte, wirft allerhand Fragen auf.

Nicht minder spannend sind die Entwicklungen im Goldsektor. Hier halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass Newmont großes Interesse an Barrick Mining bzw. an Unternehmensteilen der Kanadier hätte. Medienberichten zufolge hat sich zuletzt auch der Hedgefonds Elliott Management bei Barrick „eingekauft“. Damit stellt sich unweigerlich die Frage: Kommt nun Bewegung in den Prozess?

Barrick Mining geht durch die Decke

Die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining ging zu Wochenbeginn durch die Decke. Das hatte aber nichts mit den Übernahmespekulationen zu tun, vielmehr gab es einen Paukenschlag in Form einer Einigung mit der Regierung Malis im Streit um den Minenkomplex Loulo-Gounkoto. Diese Streitigkeiten und die daraus resultierenden Konsequenzen waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Aktie von Barrick Mining der Entwicklung anderer Goldproduzenten hinterherhinkte. Mit dem knackigen Kursanstieg am Montag könnte die Aufholjagd eingeläutet worden sein.

Die Bedeutung des Minenkomplexes Loulo-Gounkoto ist immens. Im Jahr 2024 verzeichnete Barrick hier eine Produktion in Höhe von 578.000 Unzen Gold zu AISC in Höhe von 1.304 US-Dollar je Unze. Laut Vereinbarung soll Barrick nun die operative Kontrolle über den Minenkomplex zurückerlangen.

Zusammengefasst – Bläst Barrick nun zur Aufholjagd?

Verschiedene Aspekte machen Barrick Mining gegenwärtig aussichtsreich. Mit der Beilegung der Streitigkeiten in Mali verliert ein wesentlicher Belastungsfaktor der letzten Monate an Bedeutung. Die anhaltenden Übernahme-Spekulationen machen die Aktie per se interessant. Und auch aus charttechnischer Sicht stehen die Ampeln auf Grün, nachdem Barrick auf ein neues 52-Wochen-Hoch bzw. auf ein neues Mehrjahreshoch ausbrechen konnte. Dass Barrick aufgrund der eher schleppenden Kursentwicklung in den letzten Monaten ein gewisses Nachholpotenzial hat, könnte für weiteren Schwung sorgen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

