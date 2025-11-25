Verbraucher gehen am Black Friday auf Sparkurs

Köln (ots) -



- Atradius erwartet Umsatzrückgang am Schnäppchentag

- Handel bleibt auch 2026 stark umkämpft

- Neuer Trend zu Rabattverzicht, um Margenerosion entgegenzuwirken



In einem Teufelskreis verstärken sich mehrere Faktoren gegenseitig und

verschlechtern einen Zustand kontinuierlich: Und genau in dieser Lage befindet

sich der deutsche Einzelhandel kurz vor dem Black Friday und dem eminent

wichtigen Weihnachtsgeschäft. "Der Geschäftsklimaindex zeigt keine allzu

positive Entwicklung, die Zahl der Großinsolvenzen ist auf einem Höchststand,

unsichere Zeiten für Unternehmen führen zu unsicheren Zeiten bei Arbeitnehmern

und Furcht vor dem Jobverlust - die Folge: Der Verbraucher geht auf Sparkurs",

sagt Nicole Bludau, Managerin Risk Services beim internationalen

Kreditversicherer Atradius. Und das wird sich voraussichtlich auch 2026 nicht

ändern.





Die Prognose für den GfK-Konsumklimaindex steht für November bei -24,1 Punkten

(Rückgang um 1,6 Zähler gegenüber Oktober), getrieben von stark sinkenden

Einkommenserwartungen, anhaltender Inflationssorge, geopolitischer Unsicherheit

und Arbeitsmarktangst. Das HDE-Konsumbarometer fiel im November auf 95,57 Punkte

- ein klares Signal für anhaltende Kaufzurückhaltung. "Die Sparneigung ist höher

als Ende 2024", betont Nicole Bludau und beobachtet eine verstärkte

Preissensibilität: "Verbraucher jagen Schnäppchen, verschieben Käufe auf

Rabattaktionen und meiden impulsive Ausgaben." Atradius rechnet am diesjährigen

Black Friday und Cyber Monday mit einem stabilen bis niedrigeren Umsatz in Höhe

von rund 5,8 Milliarden Euro. 2024 lagen die Erlöse an diesem Tag bei rund 5,9

Milliarden Euro, eine Stagnation im Vergleich zu 2023. "Zwar wird das

Weihnachtsgeschäft im November und Dezember kein Wachstumstreiber für die

Branche, dennoch bleibt es die umsatzstärkste Phase des Jahres", so Nicole

Bludau weiter.



Rabatte sind gut für Kunden, aber schlecht fürs Geschäft



Laut einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) wollen 48 Prozent der

Befragten am Black Friday und mehr als ein Drittel am Cyber Monday auf

Schnäppchenjagd gehen. Dass die Rabatte zwar gut für die Verbraucher, aber nicht

für das Geschäft sind, ist bekannt, denn die Preisnachlässe gehen zu Lasten der

Marge, während Personalkosten, Energiepreise und Mieten für den Einzelhandel im

besten Fall gleichbleiben, im Normalfall aber eher steigen. Doch ein Gegentrend

zur Rabatt-Schlacht scheint sich in Deutschland zu etablieren - das Nein zu

Rabatten. "Es gibt immer mehr Unternehmen, die auf übertriebene Preisnachlässe

verzichten, auf das Motto 'Faire Produkte zu fairen Preisen' setzen und so der

Margenerosion entgegenwirken wollen", so Nicole Bludau.



Elektronik bleibt größter Verkaufsträger



Der Fokus wird beim diesjährigen Black Friday erneut auf dem Bereich Elektronik

und Technik liegen, dicht gefolgt von Kleidung. "Der Konsumbereich des Handels

zeigt sich trotz der stagnierenden Wirtschaft noch relativ stabil", sagt Nicole

Bludau. Insbesondere auch was die Insolvenzentwicklung betrifft. Ausnahmen seien

etwa die Heimtextilien- und Möbelbranche, die nach dem Aufschwung während der

Corona-Zeit, aktuell massiv zu kämpfen habe, der unter der Online-Konkurrenz

leidende Bereich Cosmetics sowie der Textileinzelhandel. Schwierig ist auch die

Situation bei den Kaufhäusern, die mit dem Rückgang der Besucherfrequenz oder

der Online-Kannibalisierung zu ringen haben.



Getrübte Aussichten für 2026



Trotz Innovationsbooster und milliardenschwerem Sondervermögen für Infrastruktur

und Klimaneutralität seitens der Politik bleiben die Aussichten für das kommende

Jahr eher getrübt. "Das nächste Jahr wird angesichts steigender Kassenbeiträge,

anhaltend hoher Strompreise, wachsenden Kosten für Mieten und Lebensmitteln von

großer Kaufzurückhaltung und sparsamen Kunden geprägt sein", sagt Nicole Bludau

und ergänzt: "Eine echte Entspannung setzt erst ein, wenn der Strukturwandel

abgeschlossen ist und der Konsum wieder anspringt - beides sehen wir frühestens

2027." Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland unterstützen die

Hoffnungen auf einen Aufschwung in Deutschland nur bedingt. Die

Wirtschaftsforschungsinstitute sehen für 2026 ein Wachstum des

Bruttoinlandsprodukts zwischen 1,1 und 1,6 Prozent.



