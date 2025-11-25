    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbraucher gehen am Black Friday auf Sparkurs

    Köln (ots) -

    - Atradius erwartet Umsatzrückgang am Schnäppchentag
    - Handel bleibt auch 2026 stark umkämpft
    - Neuer Trend zu Rabattverzicht, um Margenerosion entgegenzuwirken

    In einem Teufelskreis verstärken sich mehrere Faktoren gegenseitig und
    verschlechtern einen Zustand kontinuierlich: Und genau in dieser Lage befindet
    sich der deutsche Einzelhandel kurz vor dem Black Friday und dem eminent
    wichtigen Weihnachtsgeschäft. "Der Geschäftsklimaindex zeigt keine allzu
    positive Entwicklung, die Zahl der Großinsolvenzen ist auf einem Höchststand,
    unsichere Zeiten für Unternehmen führen zu unsicheren Zeiten bei Arbeitnehmern
    und Furcht vor dem Jobverlust - die Folge: Der Verbraucher geht auf Sparkurs",
    sagt Nicole Bludau, Managerin Risk Services beim internationalen
    Kreditversicherer Atradius. Und das wird sich voraussichtlich auch 2026 nicht
    ändern.

    Die Prognose für den GfK-Konsumklimaindex steht für November bei -24,1 Punkten
    (Rückgang um 1,6 Zähler gegenüber Oktober), getrieben von stark sinkenden
    Einkommenserwartungen, anhaltender Inflationssorge, geopolitischer Unsicherheit
    und Arbeitsmarktangst. Das HDE-Konsumbarometer fiel im November auf 95,57 Punkte
    - ein klares Signal für anhaltende Kaufzurückhaltung. "Die Sparneigung ist höher
    als Ende 2024", betont Nicole Bludau und beobachtet eine verstärkte
    Preissensibilität: "Verbraucher jagen Schnäppchen, verschieben Käufe auf
    Rabattaktionen und meiden impulsive Ausgaben." Atradius rechnet am diesjährigen
    Black Friday und Cyber Monday mit einem stabilen bis niedrigeren Umsatz in Höhe
    von rund 5,8 Milliarden Euro. 2024 lagen die Erlöse an diesem Tag bei rund 5,9
    Milliarden Euro, eine Stagnation im Vergleich zu 2023. "Zwar wird das
    Weihnachtsgeschäft im November und Dezember kein Wachstumstreiber für die
    Branche, dennoch bleibt es die umsatzstärkste Phase des Jahres", so Nicole
    Bludau weiter.

    Rabatte sind gut für Kunden, aber schlecht fürs Geschäft

    Laut einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) wollen 48 Prozent der
    Befragten am Black Friday und mehr als ein Drittel am Cyber Monday auf
    Schnäppchenjagd gehen. Dass die Rabatte zwar gut für die Verbraucher, aber nicht
    für das Geschäft sind, ist bekannt, denn die Preisnachlässe gehen zu Lasten der
    Marge, während Personalkosten, Energiepreise und Mieten für den Einzelhandel im
    besten Fall gleichbleiben, im Normalfall aber eher steigen. Doch ein Gegentrend
    zur Rabatt-Schlacht scheint sich in Deutschland zu etablieren - das Nein zu
    Rabatten. "Es gibt immer mehr Unternehmen, die auf übertriebene Preisnachlässe
    verzichten, auf das Motto 'Faire Produkte zu fairen Preisen' setzen und so der
    Margenerosion entgegenwirken wollen", so Nicole Bludau.

    Elektronik bleibt größter Verkaufsträger

    Der Fokus wird beim diesjährigen Black Friday erneut auf dem Bereich Elektronik
    und Technik liegen, dicht gefolgt von Kleidung. "Der Konsumbereich des Handels
    zeigt sich trotz der stagnierenden Wirtschaft noch relativ stabil", sagt Nicole
    Bludau. Insbesondere auch was die Insolvenzentwicklung betrifft. Ausnahmen seien
    etwa die Heimtextilien- und Möbelbranche, die nach dem Aufschwung während der
    Corona-Zeit, aktuell massiv zu kämpfen habe, der unter der Online-Konkurrenz
    leidende Bereich Cosmetics sowie der Textileinzelhandel. Schwierig ist auch die
    Situation bei den Kaufhäusern, die mit dem Rückgang der Besucherfrequenz oder
    der Online-Kannibalisierung zu ringen haben.

    Getrübte Aussichten für 2026

    Trotz Innovationsbooster und milliardenschwerem Sondervermögen für Infrastruktur
    und Klimaneutralität seitens der Politik bleiben die Aussichten für das kommende
    Jahr eher getrübt. "Das nächste Jahr wird angesichts steigender Kassenbeiträge,
    anhaltend hoher Strompreise, wachsenden Kosten für Mieten und Lebensmitteln von
    großer Kaufzurückhaltung und sparsamen Kunden geprägt sein", sagt Nicole Bludau
    und ergänzt: "Eine echte Entspannung setzt erst ein, wenn der Strukturwandel
    abgeschlossen ist und der Konsum wieder anspringt - beides sehen wir frühestens
    2027." Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland unterstützen die
    Hoffnungen auf einen Aufschwung in Deutschland nur bedingt. Die
    Wirtschaftsforschungsinstitute sehen für 2026 ein Wachstum des
    Bruttoinlandsprodukts zwischen 1,1 und 1,6 Prozent.

    Pressekontakt:

    Atradius Kreditversicherung
    Niederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y
    Reaseguros

    Astrid Goldberg
    Pressesprecherin
    Telefon: +49 (0) 221 2044 - 2210
    E-Mail: mailto:astrid.goldberg@atradius.com

    Stefanie Heilken
    Pressereferentin
    Telefon: +49 (0) 221 2044 -1034
    E-Mail: mailto:stefanie.heilken@atradius.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52329/6165688
    OTS: Atradius Kreditversicherung




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Verbraucher gehen am Black Friday auf Sparkurs - Atradius erwartet Umsatzrückgang am Schnäppchentag - Handel bleibt auch 2026 stark umkämpft - Neuer Trend zu Rabattverzicht, um Margenerosion entgegenzuwirken In einem Teufelskreis verstärken sich mehrere Faktoren gegenseitig und verschlechtern …