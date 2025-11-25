dhpg-Partner Jakob Joeres zum vorläufigen Sachwalter in der Eigenverwaltung des St. Joseph-Krankenhauses bestellt
Bonn/Trier (ots) - Die Geschäftsführung und Gesellschafter der St.
Joseph-Krankenhaus gGmbH in Prüm haben entschieden, die Restrukturierung des
Krankenhauses im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung umzusetzen.
In Umsetzung dessen wurde ein Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht in
Bitburg gestellt. Die Gehälter sind über das Insolvenzausfallgeld gesichert. Der
Betrieb des Krankenhauses läuft uneingeschränkt weiter.
Begleitet wird die Gesellschaft von der Kölner Kanzlei Niering Stock Tömp und
Partner. Die Funktion der Generalbevollmächtigten wird wahrgenommen von Dr.
Christoph Niering, André Dobiey und Kristina Wessing. Das Amtsgericht hat Jakob
Joeres, Partner der dhpg, zum vorläufigen Sachwalter bestellt.
Die St. Joseph-Krankenhaus gGmbH betreibt seit vielen Jahren das Krankenhaus in
Prüm mit insgesamt 150 Planbetten und aktuell 453 Mitarbeitern. Hintergründe für
den Antrag sind die zunehmenden Auswirkungen der strukturellen Krise im
Gesundheitswesen und die wirtschaftlichen Herausforderungen für
Krankenhausträger in Form von steigenden Personal-, Energie- und Sachkosten.
Die Krankenhausleitung führt bei einem Eigenverwaltungsverfahren die Sanierung
mit Unterstützung eines Beraters sowie unter Aufsicht des Gerichts und eines
Sachwalters selbstständig durch. Sie nutzt damit die Möglichkeit, die
Organisation in wirtschaftlich schwierigen Zeiten neu aufzustellen.
----------------------
Über Niering Stock Tömp Rechtsanwälte und Partner mbB
Mit mehr als 70 Mitarbeitern an 11 Standorten gehört die Kanzlei Niering Stock
Tömp Rechtsanwälte und Partner mbB zu den großen deutschen Kanzleien, die
schwerpunktmäßig in der Insolvenzverwaltung, Sachwaltung und
Restrukturierungsberatung tätig sind. In der jüngeren Vergangenheit hat die
Kanzlei mehrere Krankenhäuser erfolgreich durch eine Insolvenz in
Eigenverwaltung geführt und damit zum dauerhaften Erhalt beigetragen. Darüber
hinaus berät die Kanzlei seit vielen Jahren sowohl kirchliche als auch kommunale
und private Krankenhausträger in Fragen mit insolvenzrechtlichem Bezug.
Über Jakob Joeres
Jakob Joeres (https://www.dhpg.de/de/unternehmen/team/detail/jakob-joeres) ist
Senior Partner der dhpg. Die Schwerpunkte des Rechtsanwalts, Fachanwalts für
Insolvenz- und Sanierungsrecht sowie Fachanwalts für Arbeitsrecht liegen in der
Insolvenzverwaltung, Restrukturierung und Krisenberatung sowie in der
arbeitsrechtlichen Betreuung betroffener Unternehmen. Er wird von Gerichten
regelmäßig als Sachverständiger, Insolvenzverwalter, Sachwalter und Treuhänder
bestellt.
Über die dhpg:
Die http://www.dhpg.de ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und
Beratungsunternehmen in Deutschland, das sich auf die Kernbereiche
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung und
Sanierungsberatung sowie IT-Services spezialisiert hat. Mit mehr als 1.200
Mitarbeitenden an 19 Standorten gehört die dhpg in Deutschland zu den Top Ten
der inhabergeführten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften. Die
dhpg ist Mitglied der CLA Global Limited ( CLA Global
(https://www.claglobal.com/) ), einem weltweiten Zusammenschluss unabhängiger
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen. Mit 15.000 Mitarbeitenden und 230
Büros weltweit vertritt das Netzwerk Mandantinnen und Mandanten. Das Netzwerk
rankt unter den Top 15 der weltweit 25 umsatzstärksten Prüfungs- und
Beratungsnetzwerke.
Mit acht Insolvenzverwaltern und einen 80-köpfigem Team gehört die dhpg zu den
großen Verwalterkanzleien in Deutschland. Mit zertifizierten Abläufen und hohem
Anspruch an Qualität und Transparenz verstehen wir uns als Dienstleister der
Gläubiger und Insolvenzgerichte. Die Fokussierung auf eine Restrukturierung und
Sanierung bestimmt dabei unser Handeln.
Pressekontakt:
Brigitte Schultes
E-Mail: mailto:brigitte.schultes@dhpg.de
Tel.: +49 228 81000 0
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/137508/6165691
OTS: dhpg
