dhpg-Partner Jakob Joeres zum vorläufigen Sachwalter in der Eigenverwaltung des St. Joseph-Krankenhauses bestellt

5Zylinder schrieb 24.06.25, 18:57

Guten Abend werte Freunde der MBB,

muss mich jetzt doch hier zur Wort melden. War bei der HV persönlich anwesend und habe sowohl die Reaktion des Vorstands live mitbekommen als auch die provokante Art des Aktionärsvertreters (Auf seiner Schreibkladde sah es aus als ob ein Hammer und Sichel Symbol drauf war, was mir seine Gesinnung zeigte).

Eines seiner ersten Kommentare war eine Bemerkung zur Größe des Versammlungsraums bei der HV, von wegen eine Gesellschaft die so gute Geschäfte macht könnte sich doch das nächste Mal einen größeren Veranstaltungssaal leisten. Nach meiner Einschätzung war der Saal groß genug, modern ausgerüstet und es wurde angemessen bewirtet. Die nächste Frage bezog sich auf den Umzug der Gesellschaft in andere Geschäftsräume und ob und wenn, wieviel Miete hier eingespart wird. Hier wurde auch korrekt geantwortet, aber gemessen am Umsatz sind das dann doch eher peanuts. Dann kam noch das Thema mit der Diversität auf wo dann der Vorstand den Aktionärsvertreter direkt angesprochen hat, ob er konkrete Vorschläge hat. Der Vorstand erläuterte später, dass man eine Frau in der Firma aufgebaut hat die wohl auch im Vorstand arbeiten sollte, diese wurde dann aber mit hohem Gehalt von einer anderen Firma abgeworben. Hab ich auch so in meinem Berufsleben erlebt und kann eigentlich nur zum Schluss kommen, die Leistung zählt und nicht das Geschlecht. Hier wurde als Beispiel die Fa Manz (Wettbewerber zu Aumann) angeführt, die nach aussen wohl ein gutes Bild gezeigt hat, Diversity conform unterwegs war, aber inzwischen insolvent ist. Kann sich jeder seine eigenen Gedanken machen.

Sicherlich wurden auch gute Fragen gestellt, aber die Atmosphäre wurde nach meinem Empfinden eher durch den Aktionärsvertreter aufgeheizt (und das völlig unnötig, weil ganz nebenbei hätte man auch zusammen das 30 jährige Jubiläum der Firma feiern können. Deswegen bin das das erste mal in ca 15 Jahren MBB Aktionär nach Berlin gereist).

Für mich bleibt als Fazit, ich werde erstmal bei der MBB an Bord bleiben weil ich die zwei Gründer für kompetent halte und hoffe dass neben FW auch die kleineren Gesellschaften wie z.B. eine Delignit oder eine Hanke eine positive Entwicklung nehmen und so ihren Beitrag für zukünftige Dividenden bringen. Auf der anderen Seite werde ich sicherlich keiner DSW beitreten, denn so will ich mich nicht vertreten lassen.