dhpg-Partner Jakob Joeres zum vorläufigen Sachwalter in der Eigenverwaltung des St. Joseph-Krankenhauses bestellt

    Bonn/Trier (ots) - Die Geschäftsführung und Gesellschafter der St.
    Joseph-Krankenhaus gGmbH in Prüm haben entschieden, die Restrukturierung des
    Krankenhauses im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung umzusetzen.
    In Umsetzung dessen wurde ein Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht in
    Bitburg gestellt. Die Gehälter sind über das Insolvenzausfallgeld gesichert. Der
    Betrieb des Krankenhauses läuft uneingeschränkt weiter.

    Begleitet wird die Gesellschaft von der Kölner Kanzlei Niering Stock Tömp und
    Partner. Die Funktion der Generalbevollmächtigten wird wahrgenommen von Dr.
    Christoph Niering, André Dobiey und Kristina Wessing. Das Amtsgericht hat Jakob
    Joeres, Partner der dhpg, zum vorläufigen Sachwalter bestellt.

    Die St. Joseph-Krankenhaus gGmbH betreibt seit vielen Jahren das Krankenhaus in
    Prüm mit insgesamt 150 Planbetten und aktuell 453 Mitarbeitern. Hintergründe für
    den Antrag sind die zunehmenden Auswirkungen der strukturellen Krise im
    Gesundheitswesen und die wirtschaftlichen Herausforderungen für
    Krankenhausträger in Form von steigenden Personal-, Energie- und Sachkosten.

    Die Krankenhausleitung führt bei einem Eigenverwaltungsverfahren die Sanierung
    mit Unterstützung eines Beraters sowie unter Aufsicht des Gerichts und eines
    Sachwalters selbstständig durch. Sie nutzt damit die Möglichkeit, die
    Organisation in wirtschaftlich schwierigen Zeiten neu aufzustellen.

    ----------------------

    Über Niering Stock Tömp Rechtsanwälte und Partner mbB

    Mit mehr als 70 Mitarbeitern an 11 Standorten gehört die Kanzlei Niering Stock
    Tömp Rechtsanwälte und Partner mbB zu den großen deutschen Kanzleien, die
    schwerpunktmäßig in der Insolvenzverwaltung, Sachwaltung und
    Restrukturierungsberatung tätig sind. In der jüngeren Vergangenheit hat die
    Kanzlei mehrere Krankenhäuser erfolgreich durch eine Insolvenz in
    Eigenverwaltung geführt und damit zum dauerhaften Erhalt beigetragen. Darüber
    hinaus berät die Kanzlei seit vielen Jahren sowohl kirchliche als auch kommunale
    und private Krankenhausträger in Fragen mit insolvenzrechtlichem Bezug.

    Über Jakob Joeres

    Jakob Joeres (https://www.dhpg.de/de/unternehmen/team/detail/jakob-joeres) ist
    Senior Partner der dhpg. Die Schwerpunkte des Rechtsanwalts, Fachanwalts für
    Insolvenz- und Sanierungsrecht sowie Fachanwalts für Arbeitsrecht liegen in der
    Insolvenzverwaltung, Restrukturierung und Krisenberatung sowie in der
    arbeitsrechtlichen Betreuung betroffener Unternehmen. Er wird von Gerichten
    regelmäßig als Sachverständiger, Insolvenzverwalter, Sachwalter und Treuhänder
    bestellt.

    Über die dhpg:

    Die http://www.dhpg.de ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und
    Beratungsunternehmen in Deutschland, das sich auf die Kernbereiche
    Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung und
    Sanierungsberatung sowie IT-Services spezialisiert hat. Mit mehr als 1.200
    Mitarbeitenden an 19 Standorten gehört die dhpg in Deutschland zu den Top Ten
    der inhabergeführten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften. Die
    dhpg ist Mitglied der CLA Global Limited ( CLA Global
    (https://www.claglobal.com/) ), einem weltweiten Zusammenschluss unabhängiger
    Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen. Mit 15.000 Mitarbeitenden und 230
    Büros weltweit vertritt das Netzwerk Mandantinnen und Mandanten. Das Netzwerk
    rankt unter den Top 15 der weltweit 25 umsatzstärksten Prüfungs- und
    Beratungsnetzwerke.

    Mit acht Insolvenzverwaltern und einen 80-köpfigem Team gehört die dhpg zu den
    großen Verwalterkanzleien in Deutschland. Mit zertifizierten Abläufen und hohem
    Anspruch an Qualität und Transparenz verstehen wir uns als Dienstleister der
    Gläubiger und Insolvenzgerichte. Die Fokussierung auf eine Restrukturierung und
    Sanierung bestimmt dabei unser Handeln.

    Pressekontakt:

    Brigitte Schultes
    E-Mail: mailto:brigitte.schultes@dhpg.de
    Tel.: +49 228 81000 0

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/137508/6165691
    OTS: dhpg


