Innomotics stellt einzigartiges Motorendesign und weitere Innovationen auf SPS vor (FOTO)

Nürnberg (ots) -



- Innovatives Niederspannungsmotor-Design mit herausragender Effizienz

- Neue Technologien für höhere Anlagenverfügbarkeit

- Cybersecurity und Kreislaufwirtschaft durch Integrate Shield und ReFresh



Innomotics präsentiert auf der SPS 2025 in Nürnberg seine neuesten Innovationen

im Bereich Elektromotoren und Antriebssysteme. Im Zentrum des Messeauftritts

stehen neben zukunftsweisenden Motorentechnologien auch die Themen Cybersecurity

und Kreislaufwirtschaft, die eine entscheidende Rolle für die Industrie von

morgen spielen.





Niederspannung: Einzigartiges Motorendesign für höchste Effizienz



Innomotics stellt in diesem Jahr eine revolutionäre Konzeptstudie für

Niederspannungsmotoren vor. Der Konzeptmotor erreicht ohne den Einsatz von

seltenen Erden Wirkungsgrade über bisher bekannte Grenzen hinaus.



Zudem wird die "Motor Mounted Line" zu sehen sein - ein ultrakompaktes und

energieeffizientes Niederspannungsantriebssystem mit Permanentmagnetmotoren in

der Systemeffizienzklasse IES5.



Die vorgestellte Produktpalette im Niederspannungsbereich umfasst weiterhin

explosionsgeschützte Motoren mit erweitertem IE4-Effizienzbereich sowie

NORSOK-Oberflächenschutz, die für besonders anspruchsvolle Umgebungen optimiert

sind.



Hochspannung: Technologien für gesteigerte Anlagenverfügbarkeit



Zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit präsentiert Innomotics neuartige

patentierte, ölgeschmierte Wälzlager "Oil Lubricated Rolling Bearings" (OLRB),

die für kontinuierliche Schmierung sorgen und sowohl Wartungskosten als auch

-aufwand reduzieren. Während fettgeschmierte Lager bereits nach etwa zwei

Monaten nachgeschmiert werden müssen, ist bei OLRB ein Ölwechsel frühestens alle

zwei Jahre notwendig.



Das ebenfalls ausgestellte, auf dem Markt einzigartige "Active Vibration Control

System" (AVCS), minimiert Vibrationen und sorgt für höchste Energie- und

Leistungseffizienz. Das System ermöglicht den Betrieb ohne Drehzahlsperrbereiche

und bietet flexible Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Drehzahlen.



Mehr Sicherheit für vernetzte Industrie und Nachhaltigkeit durch Instandsetzung



Mit "Integrate Shield" bringt das internationale Unternehmen mit Hauptsitz in

Nürnberg, Sicherheit und Effizienz in die digitale Arbeitswelt - eine moderne

Arbeitsgenehmigungs- und LOTO-Steuerung (Lockout/Tagout) für mehr

Betriebssicherheit und damit ein wichtiges Element der Cybersecurity in

industriellen Prozessen.



Die Initiative "ReFresh" rundet das Portfolio ab: Ein nachhaltiges

Refurbishment-Konzept, das maximale Anlagenperformance bei gleichzeitigem

Ressourcenschutz garantiert und die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in den

Mittelpunkt stellt.



Michael Reichle, CEO von Innomotics, betont: "Unsere Innovationen unterstützen

unsere Kunden dabei, Profitabilität und Verfügbarkeit von Anlagen zu erhöhen -

ohne dabei Kompromisse bei Nachhaltigkeit und Sicherheit einzugehen. Moderne

Antriebstechnologien sind der Schlüssel für mehr Wachstum in Zeiten knapper

werdender Ressourcen. Effiziente und qualitativ hochwertige Systeme werden sich

auf diesem Markt langfristig durchsetzen."



Pressekontakt:



Innomotics GmbH

Dario Artico

Mobil: +49 1525 8144721; E-Mail: mailto:dario.artico@innomotics.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179189/6165702

OTS: Innomotics GmbH







