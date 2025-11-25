    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Prime Site AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Prime Site
    Innomotics stellt einzigartiges Motorendesign und weitere Innovationen auf SPS vor (FOTO)

    Nürnberg (ots) -

    - Innovatives Niederspannungsmotor-Design mit herausragender Effizienz
    - Neue Technologien für höhere Anlagenverfügbarkeit
    - Cybersecurity und Kreislaufwirtschaft durch Integrate Shield und ReFresh

    Innomotics präsentiert auf der SPS 2025 in Nürnberg seine neuesten Innovationen
    im Bereich Elektromotoren und Antriebssysteme. Im Zentrum des Messeauftritts
    stehen neben zukunftsweisenden Motorentechnologien auch die Themen Cybersecurity
    und Kreislaufwirtschaft, die eine entscheidende Rolle für die Industrie von
    morgen spielen.

    Niederspannung: Einzigartiges Motorendesign für höchste Effizienz

    Innomotics stellt in diesem Jahr eine revolutionäre Konzeptstudie für
    Niederspannungsmotoren vor. Der Konzeptmotor erreicht ohne den Einsatz von
    seltenen Erden Wirkungsgrade über bisher bekannte Grenzen hinaus.

    Zudem wird die "Motor Mounted Line" zu sehen sein - ein ultrakompaktes und
    energieeffizientes Niederspannungsantriebssystem mit Permanentmagnetmotoren in
    der Systemeffizienzklasse IES5.

    Die vorgestellte Produktpalette im Niederspannungsbereich umfasst weiterhin
    explosionsgeschützte Motoren mit erweitertem IE4-Effizienzbereich sowie
    NORSOK-Oberflächenschutz, die für besonders anspruchsvolle Umgebungen optimiert
    sind.

    Hochspannung: Technologien für gesteigerte Anlagenverfügbarkeit

    Zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit präsentiert Innomotics neuartige
    patentierte, ölgeschmierte Wälzlager "Oil Lubricated Rolling Bearings" (OLRB),
    die für kontinuierliche Schmierung sorgen und sowohl Wartungskosten als auch
    -aufwand reduzieren. Während fettgeschmierte Lager bereits nach etwa zwei
    Monaten nachgeschmiert werden müssen, ist bei OLRB ein Ölwechsel frühestens alle
    zwei Jahre notwendig.

    Das ebenfalls ausgestellte, auf dem Markt einzigartige "Active Vibration Control
    System" (AVCS), minimiert Vibrationen und sorgt für höchste Energie- und
    Leistungseffizienz. Das System ermöglicht den Betrieb ohne Drehzahlsperrbereiche
    und bietet flexible Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Drehzahlen.

    Mehr Sicherheit für vernetzte Industrie und Nachhaltigkeit durch Instandsetzung

    Mit "Integrate Shield" bringt das internationale Unternehmen mit Hauptsitz in
    Nürnberg, Sicherheit und Effizienz in die digitale Arbeitswelt - eine moderne
    Arbeitsgenehmigungs- und LOTO-Steuerung (Lockout/Tagout) für mehr
    Betriebssicherheit und damit ein wichtiges Element der Cybersecurity in
    industriellen Prozessen.

    Die Initiative "ReFresh" rundet das Portfolio ab: Ein nachhaltiges
    Refurbishment-Konzept, das maximale Anlagenperformance bei gleichzeitigem
    Ressourcenschutz garantiert und die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in den
    Mittelpunkt stellt.

    Michael Reichle, CEO von Innomotics, betont: "Unsere Innovationen unterstützen
    unsere Kunden dabei, Profitabilität und Verfügbarkeit von Anlagen zu erhöhen -
    ohne dabei Kompromisse bei Nachhaltigkeit und Sicherheit einzugehen. Moderne
    Antriebstechnologien sind der Schlüssel für mehr Wachstum in Zeiten knapper
    werdender Ressourcen. Effiziente und qualitativ hochwertige Systeme werden sich
    auf diesem Markt langfristig durchsetzen."

    Pressekontakt:

    Innomotics GmbH
    Dario Artico
    Mobil: +49 1525 8144721; E-Mail: mailto:dario.artico@innomotics.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179189/6165702
    OTS: Innomotics GmbH




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
