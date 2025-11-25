Innomotics stellt einzigartiges Motorendesign und weitere Innovationen auf SPS vor (FOTO)
Nürnberg (ots) -
- Innovatives Niederspannungsmotor-Design mit herausragender Effizienz
- Neue Technologien für höhere Anlagenverfügbarkeit
- Cybersecurity und Kreislaufwirtschaft durch Integrate Shield und ReFresh
Innomotics präsentiert auf der SPS 2025 in Nürnberg seine neuesten Innovationen
im Bereich Elektromotoren und Antriebssysteme. Im Zentrum des Messeauftritts
stehen neben zukunftsweisenden Motorentechnologien auch die Themen Cybersecurity
und Kreislaufwirtschaft, die eine entscheidende Rolle für die Industrie von
morgen spielen.
Niederspannung: Einzigartiges Motorendesign für höchste Effizienz
Innomotics stellt in diesem Jahr eine revolutionäre Konzeptstudie für
Niederspannungsmotoren vor. Der Konzeptmotor erreicht ohne den Einsatz von
seltenen Erden Wirkungsgrade über bisher bekannte Grenzen hinaus.
Zudem wird die "Motor Mounted Line" zu sehen sein - ein ultrakompaktes und
energieeffizientes Niederspannungsantriebssystem mit Permanentmagnetmotoren in
der Systemeffizienzklasse IES5.
Die vorgestellte Produktpalette im Niederspannungsbereich umfasst weiterhin
explosionsgeschützte Motoren mit erweitertem IE4-Effizienzbereich sowie
NORSOK-Oberflächenschutz, die für besonders anspruchsvolle Umgebungen optimiert
sind.
Hochspannung: Technologien für gesteigerte Anlagenverfügbarkeit
Zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit präsentiert Innomotics neuartige
patentierte, ölgeschmierte Wälzlager "Oil Lubricated Rolling Bearings" (OLRB),
die für kontinuierliche Schmierung sorgen und sowohl Wartungskosten als auch
-aufwand reduzieren. Während fettgeschmierte Lager bereits nach etwa zwei
Monaten nachgeschmiert werden müssen, ist bei OLRB ein Ölwechsel frühestens alle
zwei Jahre notwendig.
Das ebenfalls ausgestellte, auf dem Markt einzigartige "Active Vibration Control
System" (AVCS), minimiert Vibrationen und sorgt für höchste Energie- und
Leistungseffizienz. Das System ermöglicht den Betrieb ohne Drehzahlsperrbereiche
und bietet flexible Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Drehzahlen.
Mehr Sicherheit für vernetzte Industrie und Nachhaltigkeit durch Instandsetzung
Mit "Integrate Shield" bringt das internationale Unternehmen mit Hauptsitz in
Nürnberg, Sicherheit und Effizienz in die digitale Arbeitswelt - eine moderne
Arbeitsgenehmigungs- und LOTO-Steuerung (Lockout/Tagout) für mehr
Betriebssicherheit und damit ein wichtiges Element der Cybersecurity in
industriellen Prozessen.
Die Initiative "ReFresh" rundet das Portfolio ab: Ein nachhaltiges
Refurbishment-Konzept, das maximale Anlagenperformance bei gleichzeitigem
Ressourcenschutz garantiert und die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in den
Mittelpunkt stellt.
Michael Reichle, CEO von Innomotics, betont: "Unsere Innovationen unterstützen
unsere Kunden dabei, Profitabilität und Verfügbarkeit von Anlagen zu erhöhen -
ohne dabei Kompromisse bei Nachhaltigkeit und Sicherheit einzugehen. Moderne
Antriebstechnologien sind der Schlüssel für mehr Wachstum in Zeiten knapper
werdender Ressourcen. Effiziente und qualitativ hochwertige Systeme werden sich
auf diesem Markt langfristig durchsetzen."
