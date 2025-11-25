H.I.G. Capital kündigt den Verkauf von Project Informatica an (WeAreProject Group)

MAILAND, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine Tochtergesellschaft eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf ihres Portfoliounternehmens Project Informatica („Project Informatica", „WeAreProject" oder die „Group"), einem führenden Anbieter auf dem italienischen IT-Markt, an EMK Capital („EMK"), einen auf Wachstum ausgerichteten Private-Equity-Investor, unterzeichnet hat. Das Managementteam von Project Informatica und H.I.G. wird gemeinsam mit EMK erneut in die Group investieren, um sie in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat sich Project Informatica durch die Unterstützung seiner Kunden bei ihrer digitalen Transformation erheblich weiterentwickelt. Während der Investitionsphase von H.I.G. hat WeAreProject sieben Akquisitionen getätigt, die Group gegründet, seinen Umsatz vervierfacht und seine Position als führender italienischer Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für IT-Infrastrukturen gefestigt. Zu den Dienstleistungen der Group gehören Cybersicherheitsdienste, Managed Services (einschließlich SOC und NOC), Hybrid Cloud & Networking sowie künstliche Intelligenz. Derzeit beschäftigt die Group mehr als 700 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von über 450 Millionen Euro.

Raffaele Legnani, Managing Director und Leiter des italienischen Büros von H.I.G., und Giovanni Guglielmi, Managing Director bei H.I.G., äußerten sich wie folgt: „Wir sind stolz darauf, eine aktive Rolle beim Wachstum von Project Informatica und bei der Gründung der Group gespielt zu haben, die sich mittlerweile zu einem führenden Unternehmen in der italienischen IKT-Landschaft entwickelt hat." Durch die Festigung seiner Position in diesem Sektor ist der Konzern heute ein führender Anbieter in seinem Referenzmarkt. Wir sind sehr zufrieden mit der hervorragenden finanziellen Rendite, die wir für unsere Investoren erzielt haben, und freuen uns gleichermaßen darauf, das Managementteam in der nächsten Entwicklungsphase weiterhin zu unterstützen."