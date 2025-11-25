    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsecotel communication AktievorwärtsNachrichten zu ecotel communication
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    ecotel communication senkt 2025-Prognose wegen 2,8 Mio. € Steuerrückstellung

    Die ecotel communication ag sieht sich mit einer geplanten Steuerrückstellung konfrontiert, die den erwarteten Konzernüberschuss 2025 deutlich reduziert.

    ecotel communication senkt 2025-Prognose wegen 2,8 Mio. € Steuerrückstellung
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    • Die ecotel communication ag wird im Jahresabschluss 2025 eine Steuerrückstellung in Höhe von voraussichtlich 2,8 Mio. EUR bilden.
    • Diese Rückstellung wirkt sich ergebnismindernd auf das Geschäftsjahr 2025 aus.
    • Die Bildung der Rückstellung erfolgt nach dem Vorsichtsprinzip aufgrund eines Entwurfs des Betriebsprüfungsberichts der Finanzverwaltung für die Jahre 2018 bis 2021.
    • Die Finanzverwaltung plant, Vorsteuer aus Eingangsrechnungen eines bestimmten Lieferanten zurückzufordern, was zu der Rückstellung führt.
    • Der Vorstand passt die Prognose für den Konzernüberschuss 2025 an und erwartet nun ein Ergebnis von bis zu 1 Mio. EUR (zuvor ~3 Mio. EUR).
    • Die Prognosekennzahlen für Umsatz und operatives EBITDA bleiben von der Steuerrückstellung unberührt.

    Der Kurs von ecotel communication lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,59 % im Minus.


    ecotel communication

    -3,97 %
    -2,42 %
    -6,20 %
    -11,68 %
    -12,32 %
    -65,82 %
    +70,42 %
    +18,05 %
    -28,61 %
    ISIN:DE0005854343WKN:585434





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ecotel communication senkt 2025-Prognose wegen 2,8 Mio. € Steuerrückstellung Die ecotel communication ag sieht sich mit einer geplanten Steuerrückstellung konfrontiert, die den erwarteten Konzernüberschuss 2025 deutlich reduziert.