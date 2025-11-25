ecotel communication senkt 2025-Prognose wegen 2,8 Mio. € Steuerrückstellung
Die ecotel communication ag sieht sich mit einer geplanten Steuerrückstellung konfrontiert, die den erwarteten Konzernüberschuss 2025 deutlich reduziert.
Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
- Die ecotel communication ag wird im Jahresabschluss 2025 eine Steuerrückstellung in Höhe von voraussichtlich 2,8 Mio. EUR bilden.
- Diese Rückstellung wirkt sich ergebnismindernd auf das Geschäftsjahr 2025 aus.
- Die Bildung der Rückstellung erfolgt nach dem Vorsichtsprinzip aufgrund eines Entwurfs des Betriebsprüfungsberichts der Finanzverwaltung für die Jahre 2018 bis 2021.
- Die Finanzverwaltung plant, Vorsteuer aus Eingangsrechnungen eines bestimmten Lieferanten zurückzufordern, was zu der Rückstellung führt.
- Der Vorstand passt die Prognose für den Konzernüberschuss 2025 an und erwartet nun ein Ergebnis von bis zu 1 Mio. EUR (zuvor ~3 Mio. EUR).
- Die Prognosekennzahlen für Umsatz und operatives EBITDA bleiben von der Steuerrückstellung unberührt.
Der Kurs von ecotel communication lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,59 %
im Minus.
-3,97 %
-2,42 %
-6,20 %
-11,68 %
-12,32 %
-65,82 %
+70,42 %
+18,05 %
-28,61 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
