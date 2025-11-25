    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    Litauens Verteidigungsminister setzt auf deutsche Rüstungsindustrie

    Für Sie zusammengefasst
    • Litauen strebt stärkere Kooperation mit Deutschland an.
    • Deutsche Brigade in Litauen stärkt NATO-Ostflanke.
    • Rheinmetall-Artilleriewerk als Meilenstein gewertet.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens neuer Verteidigungsminister Robertas Kaunas setzt auf eine stärkere Kooperation mit der deutschen Rüstungsindustrie. "Für Litauen ist der Ausbau der Zusammenarbeit mit der deutschen Industrie nicht nur willkommen, sondern von strategischer Bedeutung. Wir sehen enormes Potenzial in der gemeinsamen Produktion, Instandhaltung und Technologieentwicklung", sagte Kaunas in seiner Rede auf einer Konferenz der Deutsch-Baltischen Handelskammer in Vilnius.

    Dort unterzeichneten das deutsche Drohnenunternehmen Quantum Systems und die litauische Technologiefirma ADV Defense in seinem Beisein eine Absichtserklärung zur Entwicklung unbemannter Luftfahrtsysteme.

    Der seit rund drei Wochen amtierende Kaunas würdigte außerdem den Aufbau einer Bundeswehr-Brigade zum verstärkten Schutz der Nato-Ostflanke in seinem Land. "Litauen hat Deutschland stets als verlässlichen Verbündeten und engagierten Nato-Partner geschätzt und sieht es nun durch die ständige Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen als eine vertrauenswürdige Säule unserer kollektiven Verteidigung", betonte Kaunas. Dies sei ein starkes strategisch-politisches Signal, dass die Abschreckung im Baltikum untrennbar mit der Verteidigung Europas verbunden sei.

    Staatsminister: Brigade-Stationierung verläuft planmäßig

    Deutschland will bis 2027 einen gefechtsbereiten und eigenständig handlungsfähigen Verband fest in Litauen stationieren. Vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von etwa 4800 Soldaten sowie rund 200 zivilen Bundeswehrangehörigen.

    Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Florian Hahn (CSU), bezeichnet die Litauen-Brigade als "Verkörperung unseres Engagements für Sicherheit", deren Aufstellung nach Plan verlaufe. Zudem würdigte Hahn die kürzlich erfolgte Grundsteinlegung in Litauen für ein Artilleriemunitionswerk des Rüstungskonzern Rheinmetall als einen "Meilenstein in der deutsch-litauischen Verteidigungszusammenarbeit."/awe/DP/mis

     

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 7,61 auf Tradegate (25. November 2025, 12:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -17,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 67,67 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +19,68 %/+69,03 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die durch Angst, Überreaktionen und geopolitische Unsicherheiten geprägt ist. Es wird die aktuelle Bewertung hinterfragt, wobei viele Beiträge auf eine Übertreibung des Marktes hinweisen und langfristige Chancen betonen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
