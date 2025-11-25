    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    UBS stuft BAYER AG auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die jüngst vorgelegten Studienergebnisse zum Gerinnungshemmer Asundexian seien klar positiv für den Pharma- und Agrarchemiekonzern zu werten, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 30,17EUR auf Tradegate (25. November 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Matthew Weston
    Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 26
    Kursziel alt: 26
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


