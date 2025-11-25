UBS stuft BAYER AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die jüngst vorgelegten Studienergebnisse zum Gerinnungshemmer Asundexian seien klar positiv für den Pharma- und Agrarchemiekonzern zu werten, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 30,17EUR auf Tradegate (25. November 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

