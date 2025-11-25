Alibaba: 71%-Gewinneinbruch – so reagiert die Aktie

Besonders stark entwickelte sich die Cloud-Sparte, deren Erlöse um 34 Prozent auf 39,8 Milliarden Yuan zulegten und die Prognosen ebenfalls übertrafen. Laut CEO Eddie Wu trug die "robuste Nachfrage nach KI" entscheidend zu dieser Beschleunigung bei: "Der Umsatz mit KI-bezogenen Produkten [hat] zum neunten Mal in Folge ein dreistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr erzielt."

Alibaba hat im zweiten Quartal besser als erwartete Umsätze erzielt und profitiert dabei klar vom Boom der künstlichen Intelligenz in China. Der Konzern meldete für das bis Ende September laufende Quartal einen Umsatzanstieg um 5 Prozent auf 247,8 Milliarden Yuan (rund 34,8 Milliarden US-Dollar) und lag damit über den Markterwartungen.

Die E-Commerce-Einnahmen in China stiegen um 16 Prozent, während der Nettogewinn auf 20,99 Milliarden Yuan sank. Der bereinigte Gewinn je American Depositary Share (ADS) fiel um 71 Prozent auf 0,61 US-Dollar und verfehlte die Erwartungen deutlich. Insgesamt bleibt die Profitabilität belastet – unter anderem durch hohe Investitionen in den hart umkämpften "Instant-Commerce"-Bereich, in dem Alibaba gegen JD, Meituan und andere Anbieter um schnelle Lieferungen konkurriert. Die Regierung in Peking drängt gleichzeitig darauf, überzogene Preiskämpfe im E-Commerce einzudämmen, was zusätzliche Unsicherheit bringt.

Dennoch gilt Alibabas KI-Strategie als wichtigster Wachstumstreiber. Das Unternehmen erhöht seine Investitionen weiter, zusätzlich zu den bereits angekündigten 380 Milliarden Yuan über drei Jahre. Nach eigenen Angaben flossen allein in den letzten vier Quartalen rund 120 Milliarden Yuan in KI- und Cloud-Infrastruktur. Die neue Qwen-App – Alibabas Antwort auf ChatGPT – zählt über 10 Millionen Downloads in der ersten Woche. Der Konzern will sie zu einem umfassenden KI-Agenten ausbauen, der Aufgaben wie Einkaufen, Navigation oder Reisebuchungen übernimmt.

Der Aufschwung der Cloud-Sparte wird von Investoren positiv aufgenommen, weil viele chinesische Tech-Unternehmen unter US-Beschränkungen beim Zugang zu High-End-Chips leiden. Alibaba arbeitet an eigenen Lösungen, etwa über die Chip-Unit T-Head. Gleichzeitig wächst der Wettbewerb im KI-Ökosystem rasant: ByteDance verzeichnet mit seinem Chatbot Doubao über 172 Millionen monatlich aktive Nutzer, während Tencent seine WeChat-Plattform zunehmend KI-basiert erweitert.

Trotz höherer Kosten und sinkender Margen sieht der Markt Alibabas Kurs klar: KI und Cloud sollen den Konzern langfristig neu positionieren. Das Umsatzwachstum in diesen Bereichen ist aus Sicht der Analysten entscheidend, damit Alibaba sich gegen US-Tech-Giganten ebenso behaupten kann wie gegen die lokale Konkurrenz von JD bis ByteDance.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



