Innovationsindikator 2025
Deutschland tritt auf der Stelle - Wettbewerber überholen (FOTO)
Berlin/München (ots) -
- Stagnation im Innovationsranking: Deutschland verharrt auf Rang 12, während
USA, Großbritannien und Frankreich deutlich aufholen
- Schwächen bei Zukunftstechnologien: Verluste besonders bei Digitalisierung und
Biotechnologie. Exzellente Forschung führt selten zu marktfähigen Lösungen
- Kurswechsel notwendig: Besserer Technologietransfer, mehr Wagniskapital für
Scale-ups, ambitionierte Roadmaps und europäischer Kapitalmarkt erforderlich
Innovationsfähigkeit: Deutschland bleibt hinter den Wettbewerbern zurück
Deutschlands Innovationskraft stagniert. Im diesjährigen Innovationsindikator
verharrt die Bundesrepublik auf Platz 12, während Länder wie die USA,
Großbritannien und Frankreich stark aufholen.
Ein wesentlicher Grund: Deutschland fällt bei der Innovationsleistung der
Unternehmen im Land stark zurück. Deren Aufwendungen für Forschung und
Entwicklung (FuE) am Standort entwickeln sich weniger dynamisch als in anderen
Nationen. Gerade bei FuE zur Digitalisierung bleibt Deutschland hinter Staaten
wie den USA und China zurück. Besonders schwach schneidet die Bundesrepublik
weiterhin bei der Wertschöpfung in Hochtechnologiebranchen und bei
transnationalen Patenten ab.
Der Innovationsindikator, den der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
und die Unternehmensberatung Roland Berger am Dienstag auf dem InnoNation
Festival in Berlin vorstellten, analysiert seit 2005 die Innovationsfähigkeit
wichtiger Volkswirtschaften. Das Innovationsranking, das BDI und Roland Berger
mit dem Fraunhofer ISI und dem ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung erstellt haben, führen erneut kleinere, hochspezialisierte
Nationen an: die Schweiz (Rang 1), Singapur (Rang 2) und Dänemark (Rang 3).
Schlüsseltechnologien: Stärken, aber auch kritische Schwächen
Bei Schlüsseltechnologien liegt Deutschland auf Rang 4 und gehört in vier von
sieben Technologiefeldern zu den Top 5. Spitzenreiter ist Deutschland in der
Kreislaufwirtschaft (Rang 1) und stark positioniert bei neuen Materialien (Rang
2) sowie neuen Produktionstechnologien (Rang 5).
Doch in zentralen Zukunftsfeldern ist Deutschland abgehängt: Rang 7 bei
digitaler Hardware, Rang 10 in der digitalen Vernetzung und nur Rang 15 in der
Biotechnologie. Während andere Länder ihre Position in diesen Feldern ausbauen,
droht Deutschland den Innovationswettlauf zu verlieren.
Die Digitalisierung von Waren und Dienstleistungen bleibt deutlich hinter dem
internationalen Spitzenniveau zurück. Der geringe Anteil computerimplementierter
Erfindungen zeigt: Ohne eine konsequente Digitalisierung verlieren klassische
Erfolgsindustrien wie Maschinen- und Automobilbau an Wettbewerbsfähigkeit.
