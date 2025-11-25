    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Innovationsindikator 2025

    Deutschland tritt auf der Stelle - Wettbewerber überholen (FOTO)

    Berlin/München (ots) -

    - Stagnation im Innovationsranking: Deutschland verharrt auf Rang 12, während
    USA, Großbritannien und Frankreich deutlich aufholen
    - Schwächen bei Zukunftstechnologien: Verluste besonders bei Digitalisierung und
    Biotechnologie. Exzellente Forschung führt selten zu marktfähigen Lösungen
    - Kurswechsel notwendig: Besserer Technologietransfer, mehr Wagniskapital für
    Scale-ups, ambitionierte Roadmaps und europäischer Kapitalmarkt erforderlich

    Innovationsfähigkeit: Deutschland bleibt hinter den Wettbewerbern zurück

    Deutschlands Innovationskraft stagniert. Im diesjährigen Innovationsindikator
    verharrt die Bundesrepublik auf Platz 12, während Länder wie die USA,
    Großbritannien und Frankreich stark aufholen.

    Ein wesentlicher Grund: Deutschland fällt bei der Innovationsleistung der
    Unternehmen im Land stark zurück. Deren Aufwendungen für Forschung und
    Entwicklung (FuE) am Standort entwickeln sich weniger dynamisch als in anderen
    Nationen. Gerade bei FuE zur Digitalisierung bleibt Deutschland hinter Staaten
    wie den USA und China zurück. Besonders schwach schneidet die Bundesrepublik
    weiterhin bei der Wertschöpfung in Hochtechnologiebranchen und bei
    transnationalen Patenten ab.

    Der Innovationsindikator, den der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
    und die Unternehmensberatung Roland Berger am Dienstag auf dem InnoNation
    Festival in Berlin vorstellten, analysiert seit 2005 die Innovationsfähigkeit
    wichtiger Volkswirtschaften. Das Innovationsranking, das BDI und Roland Berger
    mit dem Fraunhofer ISI und dem ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische
    Wirtschaftsforschung erstellt haben, führen erneut kleinere, hochspezialisierte
    Nationen an: die Schweiz (Rang 1), Singapur (Rang 2) und Dänemark (Rang 3).

    Schlüsseltechnologien: Stärken, aber auch kritische Schwächen

    Bei Schlüsseltechnologien liegt Deutschland auf Rang 4 und gehört in vier von
    sieben Technologiefeldern zu den Top 5. Spitzenreiter ist Deutschland in der
    Kreislaufwirtschaft (Rang 1) und stark positioniert bei neuen Materialien (Rang
    2) sowie neuen Produktionstechnologien (Rang 5).

    Doch in zentralen Zukunftsfeldern ist Deutschland abgehängt: Rang 7 bei
    digitaler Hardware, Rang 10 in der digitalen Vernetzung und nur Rang 15 in der
    Biotechnologie. Während andere Länder ihre Position in diesen Feldern ausbauen,
    droht Deutschland den Innovationswettlauf zu verlieren.

    Die Digitalisierung von Waren und Dienstleistungen bleibt deutlich hinter dem
    internationalen Spitzenniveau zurück. Der geringe Anteil computerimplementierter
    Erfindungen zeigt: Ohne eine konsequente Digitalisierung verlieren klassische
    Erfolgsindustrien wie Maschinen- und Automobilbau an Wettbewerbsfähigkeit.
