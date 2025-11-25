Deutschland tritt auf der Stelle - Wettbewerber überholen (FOTO)

Berlin/München (ots) -



- Stagnation im Innovationsranking: Deutschland verharrt auf Rang 12, während

USA, Großbritannien und Frankreich deutlich aufholen

- Schwächen bei Zukunftstechnologien: Verluste besonders bei Digitalisierung und

Biotechnologie. Exzellente Forschung führt selten zu marktfähigen Lösungen

- Kurswechsel notwendig: Besserer Technologietransfer, mehr Wagniskapital für

Scale-ups, ambitionierte Roadmaps und europäischer Kapitalmarkt erforderlich



Innovationsfähigkeit: Deutschland bleibt hinter den Wettbewerbern zurück





Deutschlands Innovationskraft stagniert. Im diesjährigen Innovationsindikatorverharrt die Bundesrepublik auf Platz 12, während Länder wie die USA,Großbritannien und Frankreich stark aufholen.Ein wesentlicher Grund: Deutschland fällt bei der Innovationsleistung derUnternehmen im Land stark zurück. Deren Aufwendungen für Forschung undEntwicklung (FuE) am Standort entwickeln sich weniger dynamisch als in anderenNationen. Gerade bei FuE zur Digitalisierung bleibt Deutschland hinter Staatenwie den USA und China zurück. Besonders schwach schneidet die Bundesrepublikweiterhin bei der Wertschöpfung in Hochtechnologiebranchen und beitransnationalen Patenten ab.Der Innovationsindikator, den der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)und die Unternehmensberatung Roland Berger am Dienstag auf dem InnoNationFestival in Berlin vorstellten, analysiert seit 2005 die Innovationsfähigkeitwichtiger Volkswirtschaften. Das Innovationsranking, das BDI und Roland Bergermit dem Fraunhofer ISI und dem ZEW - Leibniz-Zentrum für EuropäischeWirtschaftsforschung erstellt haben, führen erneut kleinere, hochspezialisierteNationen an: die Schweiz (Rang 1), Singapur (Rang 2) und Dänemark (Rang 3).Schlüsseltechnologien: Stärken, aber auch kritische SchwächenBei Schlüsseltechnologien liegt Deutschland auf Rang 4 und gehört in vier vonsieben Technologiefeldern zu den Top 5. Spitzenreiter ist Deutschland in derKreislaufwirtschaft (Rang 1) und stark positioniert bei neuen Materialien (Rang2) sowie neuen Produktionstechnologien (Rang 5).Doch in zentralen Zukunftsfeldern ist Deutschland abgehängt: Rang 7 beidigitaler Hardware, Rang 10 in der digitalen Vernetzung und nur Rang 15 in derBiotechnologie. Während andere Länder ihre Position in diesen Feldern ausbauen,droht Deutschland den Innovationswettlauf zu verlieren.Die Digitalisierung von Waren und Dienstleistungen bleibt deutlich hinter deminternationalen Spitzenniveau zurück. Der geringe Anteil computerimplementierterErfindungen zeigt: Ohne eine konsequente Digitalisierung verlieren klassischeErfolgsindustrien wie Maschinen- und Automobilbau an Wettbewerbsfähigkeit.