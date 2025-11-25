    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wer zahlt den Preis für unsere Schnäppchen?

    Bonn (ots) - Paketboom setzt Lieferkette und Beschäftigte unter Druck

    Rund um Black Friday und Cyber Monday erlebt der Online-Handel einen
    regelrechten Boom. Die sprunghaft steigende Paketmenge bringt nicht nur die
    Lieferdienste auf der sogenannten "letzten Meile" an ihre Kapazitätsgrenzen -
    auch die gesamte Lieferkette gerät unter enormen Druck. Besonders betroffen sind
    die Beschäftigten am unteren Ende der Lieferkette, die häufig unter prekären und
    teils ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen.

    "Die Belastung für die Beschäftigten steigt in dieser Zeit enorm", sagt Irene
    Knoke vom SÜDWIND-Institut in Bonn. "Doch während über Kinder- und Zwangsarbeit
    in Produktionsstätten inzwischen gesprochen wird, geraten die Menschen, die die
    Waren transportieren, noch zu oft aus dem Blickfeld."

    Vielfältige Missstände in der Transport- und Logistikbranche

    - Seeleute leben auf teils schwimmenden Gefängnissen unter unwürdigen
    Bedingungen, vermittelt von dubiosen Arbeitsagenturen.
    - LKW-Fahrer*innen verdienen teilweise weniger als zwei Euro pro Stunde und
    werden durch intransparente Auftragsstrukturen ausgebeutet.
    - Hafenarbeiter*innen riskieren gefährliche Arbeit ohne angemessene Schulung.
    - Lagerarbeiter*innen arbeiten unter strikten Vorgaben, die von Algorithmen
    gesteuert werden.

    Gerade erst wurde beispielsweise bekannt, dass durch Kontrollen in
    Nordrhein-Westfalen zwischen Mai und August 2025 gravierende Missstände bei
    Subunternehmen der Paketbranche aufgedeckt wurde: Bei mehr als der Hälfte der
    überprüften Firmen wurden grundlegende Arbeitsschutzpflichten nicht erfüllt,
    jeder fünfte Paketbote arbeitet teilweise mehr als zehn Stunden am Tag, und
    digitale Arbeitszeiterfassung fehlt oft.

    "Die Missstände sind strukturell bedingt und längst bekannt", erklärt Knoke.
    "Niemand, der einen Transportauftrag vergibt, kann heute noch behaupten, von den
    Problemen im Sektor nichts gewusst zu haben. Ein zentrales Problem ist die hohe
    Intransparenz: Viele Aufträge werden an Subunternehmen weitergegeben, oft über
    Transportbörsen, bei denen allein der Preis entscheidet, wer den Zuschlag
    bekommt."

    Gräfenhausen: Ein Fall zeigt Wirkung

    2023 wurde ein Teil der Probleme in der Logistik-Branche sichtbar: Über 100
    LKW-Fahrer*innen kämpften in Gräfenhausen wochenlang um ihre vorenthaltenen
    Löhne - ein Fall, der als eine der ersten praktischen Anwendungen des deutschen
    Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) gilt.

    "Schließlich waren es auch die Unternehmen, deren Güter auf den LKWs lagen, die
    die vorenthaltenen Löhne begleichen mussten", betont Knoke. "Das zeigt: Das
    Gesetz kann Missstände aufdecken und Bekämpfung ermöglichen - wenn es umgesetzt
    wird."

    V erantwortung von Unternehmen und Politik

    "Jede vorgesehene Schwächung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten - sowohl in
    Deutschland als auch auf EU-Ebene - ist ein Schlag ins Gesicht der
    Beschäftigten, die jeden Tag alles dafür geben, dass unsere Waren pünktlich
    ankommen", sagt Knoke.

    Die Expertin für menschenrechtliche Sorgfaltspflichten betont die entscheidende
    Rolle der Politik: "Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen und faire
    Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Lieferkette sicherstellen. Doch allein
    darauf können wir uns nicht verlassen - es braucht verbindliche gesetzliche
    Vorgaben. Lieferkettengesetze in Deutschland und auf EU-Ebene sind ein starkes
    Instrument, um Missstände zu beheben. Gerade in Hochbetriebszeiten wie Black
    Friday und Cyber Monday zeigt sich, wie dringend solche Regelungen sind."

