Wer zahlt den Preis für unsere Schnäppchen?

Bonn (ots) - Paketboom setzt Lieferkette und Beschäftigte unter Druck



Rund um Black Friday und Cyber Monday erlebt der Online-Handel einen

regelrechten Boom. Die sprunghaft steigende Paketmenge bringt nicht nur die

Lieferdienste auf der sogenannten "letzten Meile" an ihre Kapazitätsgrenzen -

auch die gesamte Lieferkette gerät unter enormen Druck. Besonders betroffen sind

die Beschäftigten am unteren Ende der Lieferkette, die häufig unter prekären und

teils ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen.



"Die Belastung für die Beschäftigten steigt in dieser Zeit enorm", sagt Irene

Knoke vom SÜDWIND-Institut in Bonn. "Doch während über Kinder- und Zwangsarbeit

in Produktionsstätten inzwischen gesprochen wird, geraten die Menschen, die die

Waren transportieren, noch zu oft aus dem Blickfeld."





Vielfältige Missstände in der Transport- und Logistikbranche



- Seeleute leben auf teils schwimmenden Gefängnissen unter unwürdigen

Bedingungen, vermittelt von dubiosen Arbeitsagenturen.

- LKW-Fahrer*innen verdienen teilweise weniger als zwei Euro pro Stunde und

werden durch intransparente Auftragsstrukturen ausgebeutet.

- Hafenarbeiter*innen riskieren gefährliche Arbeit ohne angemessene Schulung.

- Lagerarbeiter*innen arbeiten unter strikten Vorgaben, die von Algorithmen

gesteuert werden.



Gerade erst wurde beispielsweise bekannt, dass durch Kontrollen in

Nordrhein-Westfalen zwischen Mai und August 2025 gravierende Missstände bei

Subunternehmen der Paketbranche aufgedeckt wurde: Bei mehr als der Hälfte der

überprüften Firmen wurden grundlegende Arbeitsschutzpflichten nicht erfüllt,

jeder fünfte Paketbote arbeitet teilweise mehr als zehn Stunden am Tag, und

digitale Arbeitszeiterfassung fehlt oft.



"Die Missstände sind strukturell bedingt und längst bekannt", erklärt Knoke.

"Niemand, der einen Transportauftrag vergibt, kann heute noch behaupten, von den

Problemen im Sektor nichts gewusst zu haben. Ein zentrales Problem ist die hohe

Intransparenz: Viele Aufträge werden an Subunternehmen weitergegeben, oft über

Transportbörsen, bei denen allein der Preis entscheidet, wer den Zuschlag

bekommt."



Gräfenhausen: Ein Fall zeigt Wirkung



2023 wurde ein Teil der Probleme in der Logistik-Branche sichtbar: Über 100

LKW-Fahrer*innen kämpften in Gräfenhausen wochenlang um ihre vorenthaltenen

Löhne - ein Fall, der als eine der ersten praktischen Anwendungen des deutschen

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) gilt.



"Schließlich waren es auch die Unternehmen, deren Güter auf den LKWs lagen, die

die vorenthaltenen Löhne begleichen mussten", betont Knoke. "Das zeigt: Das

Gesetz kann Missstände aufdecken und Bekämpfung ermöglichen - wenn es umgesetzt

wird."



V erantwortung von Unternehmen und Politik



"Jede vorgesehene Schwächung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten - sowohl in

Deutschland als auch auf EU-Ebene - ist ein Schlag ins Gesicht der

Beschäftigten, die jeden Tag alles dafür geben, dass unsere Waren pünktlich

ankommen", sagt Knoke.



Die Expertin für menschenrechtliche Sorgfaltspflichten betont die entscheidende

Rolle der Politik: "Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen und faire

Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Lieferkette sicherstellen. Doch allein

darauf können wir uns nicht verlassen - es braucht verbindliche gesetzliche

Vorgaben. Lieferkettengesetze in Deutschland und auf EU-Ebene sind ein starkes

Instrument, um Missstände zu beheben. Gerade in Hochbetriebszeiten wie Black

Friday und Cyber Monday zeigt sich, wie dringend solche Regelungen sind."



Pressekontakt:



SÜDWIND-Institut

Irene Knoke

Tel.: +49 (0)228-763698-13

mailto:knoke@suedwind-institut.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129291/6165727

OTS: SÜDWIND e.V.







