​​​​​​​Critical Metals Projekt vor Initial-Zündung!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Blue Moon Metals Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 27.11.2025, 6:10 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) ist das beste Beispiel dafür, was aus einem Unternehmen mit einem hervorragenden Management, mit Gespür für die richtigen Projekte, gepaart mit namhaften Anker-Investoren und einer entsprechenden Finanzdecke werden kann. In den nächsten fünf Jahren winkten hier bereits Produktionsstätten in den USA und Norwegen!

Vor allem mit dem neuesten Überraschungscoup, der Akquisition der Springer-Mine (Wolfram und gewaltiges Seltene Erden-Potenzial) sowie der vorhandenen Verarbeitungsinfrastruktur in Nevada setzt das Management durch nochmal fett einen drauf, und erhöht das Projektportfolio auf vier gewaltig gute Projekte. Dabei gibt es zu bedenken, dass es seit 2015 keine aktive Wolfram Mine in den USA mehr gibt.

Quelle: Blue Moon Metals (Präsentation)

Wenn alles wie geplant läuft, wonach es durchaus aussieht, könnte Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) sogar eines schönen Tages in den Club der „Einhörner“ aufsteigen, also Unternehmen werden, mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. CAD.

Blue Moon Metals (WKN: A413T9) - Scharren schon Big Boys mit den Hufen?

Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) ist also das perfekte Match aus hochrangigem Management, weit vorangeschrittenen Projekt und einem erlesenen Aktionariat. Da wäre es natürlich nicht völlig abwegig, wenn eines Tages einer der ganz Großen an die Türe klopft.

Vergleichbare Übernahmen in 2025!

Die folgende Grafik zeigt vergleichbare Übernahmen im Sektor und welcher gigantische Hebel noch in der Gesellschaft steckt. Natürlich waren die Projekte von Adriatic und MAC weiter fortgeschritten, aber auch das ist bei Blue Moon Metals (WKN: A413T9) nur eine Frage der Zeit.

Quelle: Blue Moon Metals (Präsentation)

Nur ein Bruchteil aller Gesellschaften am Markt haben das Glück überhaupt eine Mineralisierung zu finden, die es wert ist, weiter zu explorieren. Darüber hinaus schaffen es nur wenige Unternehmen bis zu einer Produktion, im Gegensatz zu Blue Moon Metals (WKN: A413T9).

Mit der Akquisition der Springer-Mine ist Blue Moon Metals (WKN: A413T9) ein absoluter Game Changer gelungen. Denn damit ist die Firma im Stande, schon relativ zeitnah und sogar mit vergleichbar geringen Mitteln die gut erhaltene Infrastruktur wieder zu reaktivieren, was auch das Bestreben der Gesellschaft ist. Somit könnte die Springer-Mine im Wolfram-Seltene Erden-Bereich zu eine der ersten aktiven Minen seit vielen Jahren in den USA aufsteigen.

Doch es wird noch besser!! Die vorhandenen Infrastruktur kann so angepasst werden, dass Blue Moon mittelfristig auch andere kritische Metalle verarbeiten kann. Es gibt wohl keinen schnelleren Weg vom Explorer Stadium zum aktiven Produzenten aufzusteigen.

Zudem verfügt Blue Moon Metals (WKN: A413T9) noch über drei weitere äußerst werthaltige Projekte aus dem Kupfer-Bereich, die alle samt das Potential haben ebenso in den nächsten Jahren in Produktion zu gehen.

Bei Nussir soll bereits im kommenden Jahr die Produktionsentscheidung fallen, wobei schon 2027 die Produktion starten könnte. Schritt für Schritt werden dann die anderen Projekte nachziehen. Bereits bis 2030 sollen alle Projekte in Betrieb sein, mit einem gigantischen Projekt-Mix, der seines Gleichen sucht.

Quelle: Blue Moon Metals (Präsentation)

Besonders zu erwähnen ist, dass das Management anstrebt die entstehenden Kosten zu 80 % über Debt, Royalities oder Streams zu finanzieren. Das ist lobenswert, da die Bestandsinvestoren dadurch nicht verwässert werden.

Summa Summarum ist Blue Moon schon kurzfristig in der Lage eine vergleichbare Jahres-Produktion zu erreichen (Plus Wolfram und Seltene Erden-Potenzial), welche sogar die von Adriatic übersteigen könnte. Zur Erinnerung: Der Übernahmepreis von Adriatic betrug knapp 1,3 Mrd. USD. Hier scheint also noch sehr viel Luft nach oben zu sein, wobei die Wolfram-Seltene Erden-Mine noch nicht einmal mit eingepreist ist. Das nennen wir „Übernahmefantasie par excellence“!

Von Blue Moon Metals bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Rohstoff-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Blue Moon Metals.

Quelle: https://www.rohstoff-tv.com/play/blue-moon-metals-drei-polymetallische ...

Fazit: Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) hier stehen alle Optionen offen!

Das Management von Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) hat die Weichen für den Erfolg gestellt. Dem Unternehmen stehen jetzt sehr viele Produktions-Optionen offen.

Ein zeitnaher Produktionsstatus durch die Reaktivierung der Springer-Mine sowie das zukünftige Produktionsprofil aller Liegenschaften versetzen diese Firma schon fast in die „Pole Position“ der angehenden Wolfram-, Seltene Erden-, Kupferproduzenten. Mit einer starken Aktionärsbasis und top-Experten an Bord stehen hier die Zeichen auf sehr erfolgreiche Zukunft, vor allem beim US-Projekt, das volle Rückendeckung der Regierung erwarten kann.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Blue Moon, SRC-Rohstoff-Reports, X, LinkedIn, eigener Research und Interpretation,

Dieser Werbeartikel wurde am 24.11.2025 durch einen freien Journalist für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6–24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20 % oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen Autor< 0,5 %: ja; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): Autor ja Long (gekauft 14.10.2025 nach Wiederaufnahme des Handels), keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „könnte“ u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.