Kundenwünsche im Fokus
Europcar bündelt Mobilitätsangebote in neuer App / Die "Europcar Mobility App" ist in Deutschland und Irland live (FOTO)
Hamburg (ots) - Die neue Mobilitäts-App von Europcar ist erfolgreich in
Deutschland und Irland gestartet: Die "Europcar Mobility App" wurde in
Zusammenarbeit mit Volkswagen Financial Services (VW FS) entwickelt, um das
Kundenerlebnis der Marke Europcar zu verbessern und das Leistungsangebot zu
erweitern. Ziel der App ist es, Kundinnen und Kunden über einen einzigen Zugang
verschiedene und sich ergänzende Mobilitätsdienste anzubieten - von der
Autovermietung über Carsharing bis hin zur Mikromobilität wie E-Scooter und
E-Bikes.
"Bei Europcar möchten wir unseren Kundinnen und Kunden ein erstklassiges und
hochwertiges Mobilitätserlebnis bieten. Unsere neue App haben wir an diese hohen
Standards angepasst", erklärt Michael Knippel, Geschäftsführer der Europcar
Mobility Group Germany. "Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte der
Europcar Mobility Group. Hier haben wir eine vielfältige, sehr mobile und für
neue Mobilitätsformen offene Kundschaft. Es war also die ideale Wahl, in
Deutschland zu starten."
Erstes Kundenfeedback und globale Weiterentwicklung
Die neue App kommt bei den Nutzerinnen und Nutzern gut an. Das zeigen die ersten
Zahlen: Seit der Einführung ist das Kundenfeedback ausgezeichnet, mit bisher
über 30.000 Installationen und rund 170.000 Sitzungen.
Die App bündelt derzeit die Mietwagenangebote von Europcar mit den
Carsharing-Services von Miles Mobility sowie in Kürze den
Mikromobilitätslösungen wie E-Bikes und E-Scooter von Dott. Alle Angebote können
direkt aus der App heraus gebucht werden:
- Europcar ist in Deutschland und Irland mit über 300 Stationen eingebunden.
Kundinnen und Kunden können einfach und intuitiv über die Mobility App aus
einer hochwertigen Fahrzeugflotte wählen.
- Bei Miles Mobility stehen den Nutzerinnen und Nutzern zum Start rund 18.000
Fahrzeuge in 12 deutschen Städten zur Verfügung.
- Bei Dott können Kundinnen und Kunden aus 75.000 E-Scootern und E-Bikes in über
100 Städten in Deutschland wählen.
In zukünftigen Updates werden das gesamte Serviceportfolio von Europcar
(einschließlich Fahrzeugabonnements) und das neue Treueprogramm "Privilege For
You" integriert. Der weltweite Rollout, der den Großteil der über 130 Märkte von
Europcar umfasst, ist im ersten Halbjahr 2026 geplant.
Erfolg durch strategische Partnerschaft mit VW FS
Die neue Europcar Mobility App ist das erfolgreiche Ergebnis der Zusammenarbeit
zwischen der Europcar Mobility Group und Volkswagen Financial Services im Rahmen
ihrer gemeinsamen strategischen Initiativen.
vonHS schrieb 22.11.25, 10:55
VW hat viele Partner auf dieser Welt, denn aktuell muss man einige Bestandteile der eigenen ID-Reihe von woanders beziehen. Ein wichtiger Bestandteil ist die Partnerschaft mit chinesischen Unternehmen, darunter der Lieferant Gotion, der ein wichtiges Element in der Lieferkette für die VW-Elektroautos darstellt.mitdiskutieren »
vonHS schrieb 20.11.25, 19:15
Die tiefe Krise beim Autohersteller Porsche trifft auch Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume. Wie das Handelsblatt von Insidern erfahren hat, schwindet Blumes Rückhalt bei der Eigentümerfamilie Porsche. Grund sind offenbar Entscheidungen, die in Blumes Zeit als Chef des Sportwagenbauers fallen, darunter die in der Branche als verfehlt geltende Strategie für die Elektrifizierung.mitdiskutieren »
Auch über den Zustand von VW sei die Familie entsetzt. Sie hält mehr als die Hälfte der Stimmrechte in dem Unternehmen. Es müsse sich vieles ändern, zitiert fas HANDELSBLATT (kostenpflichtig) einen engen Berater der Familie:
vonHS schrieb 20.11.25, 18:24
Im kostenlosen Werbenewsletter des GeVestor-Verlags DR.SIEGERTS DIVIDENDEN-TELEGRAMM vom 20.11.2025 - 08:01 Uhr (= Quellenangabe mangels Internetlink) ging es heute mit ein paar beruhigenden Worten um VW:mitdiskutieren »
Volkswagen: Eingepreiste Risiken und starke Dividende
Liebe Dividenden-Anlegerin, lieber Dividenden-Anleger,
ich weiß, dass viele von Ihnen in den vergangenen Monaten verunsichert waren.
Die zahlreichen Meldungen rund um Volkswagen haben die Stimmung gedrückt – Abschreibungen, Gegenwind in wichtigen Märkten und Probleme bei der Tochter Porsche.
Doch genau in solchen Phasen lohnt sich der klare Blick: Was ist wirklich neu? Und was ist längst im Kurs angekommen? Bei Volkswagen ist das jetzt der entscheidende Punkt.
Was Volkswagen belastet – und warum es im Kurs steckt
Volkswagen musste im 3. Quartal rund 3 Mrd.€ auf die Porsche-Beteiligung abschreiben und zusätzlich 2,1 Mrd.€ für gemeinsame Fahrzeugprojekte zurückstellen. Das sind schmerzhafte Sonderbelastungen, aber keine Überraschung mehr. Porsche steckt mitten in einer Phase, in der kein Stein auf dem anderen bleibt, lieferte aber dennoch ein ordentliches Ergebnis.
Und genau das zeigt sich im Kurs: Die Aktie reagierte kaum noch. Der Markt hat diese Probleme verarbeitet. Für mich ist klar: Die schlechten Nachrichten haben ihren Schrecken verloren.
Solides Kerngeschäft trotz Gegenwind – und eine starke Dividendenbasis
In den ersten neun Monaten hat Volkswagen 6,6 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 1% gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz lag mit 239 Mrd.€ leicht über dem Vorjahreswert. Europa wächst mit 6,1%, während Nordamerika und China schwächer laufen. In Nordamerika belasten höhere Einfuhrzölle das Geschäft; in China nimmt die Nachfrage nach europäischen Marken ab, weil heimische Hersteller gezielt bevorzugt werden.
Zusätzlich bleibt die Chipversorgung angespannt. Ein Beispiel dafür ist der Streit rund um Nexperia – einen niederländischen Chiphersteller, der inzwischen einem chinesischen Eigentümer gehört. Die niederländische Regierung prüft eine mögliche Verstaatlichung aus Sicherheitsgründen. Das hat neue Exportbeschränkungen ausgelöst, die die Versorgung mit bestimmten Chips erschweren und das Risiko von Produktionsstopps erhöhen. Diese Engpässe sind in den eng getakteten Lieferketten der Branche besonders kostspielig.
Parallel dazu bleibt Volkswagen für Dividenden-Anleger attraktiv. Die Rendite liegt aktuell bei rund 4,5%. Das Dividendenwachstum schwankte in den vergangenen Jahren: Zuletzt gab es einen Rückgang von knapp 30%, davor jedoch ein durchschnittliches Wachstum von über 8% in fünf Jahren. Die Ausschüttungen hängen stark vom Ergebnis ab – in schwachen Jahren niedriger, in starken Jahren überdurchschnittlich hoch. Genau diese zyklische Komponente macht die Aktie für langfristige Anleger interessant.
Warum die Bewertung jetzt zählt – und was das für Sie bedeutet
Die Aktie ignoriert inzwischen selbst größere Belastungen. Das deutet darauf hin, dass die Talsohle erreicht sein könnte. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich unter 8 ist Volkswagen attraktiv bewertet. Jede positive Überraschung beim Gewinn würde diese Bewertung sofort weiter verbessern. Dazu kommt ein stabiler Absatz in Europa, wo zwei Drittel aller Fahrzeuge verkauft werden.
Nach Jahren der Zurückhaltung besteht Modernisierungsbedarf – und mit der angehobenen Wachstumsprognose der Bundesregierung steigen die Chancen, dass diese Nachfrage anzieht. Für mich überwiegen die positiven Überraschungspotenziale.
Fazit: Was bedeutet das jetzt für Sie als Dividenden-Anleger?
Volkswagen bietet aktuell einen seltenen Mix aus hoher Dividendenrendite, solider Substanz und attraktiver Bewertung. Die schwierigen Nachrichten sind verarbeitet, und das operative Geschäft zeigt trotz Gegenwind Stabilität.
Wenn Sie auf dividendenstarke Titel mit Erholungschance setzen möchten, sollten Sie sich die Volkswagen-Vorzugsaktie jetzt näher anschauen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen!
Ihr
Dr. Bastian Siegert
Redaktionsschluss: 19.11.2025, 16:40 Uhr
