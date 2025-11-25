Europcar bündelt Mobilitätsangebote in neuer App / Die "Europcar Mobility App" ist in Deutschland und Irland live (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Hamburg (ots) - Die neue Mobilitäts-App von Europcar ist erfolgreich in
    Deutschland und Irland gestartet: Die "Europcar Mobility App" wurde in
    Zusammenarbeit mit Volkswagen Financial Services (VW FS) entwickelt, um das
    Kundenerlebnis der Marke Europcar zu verbessern und das Leistungsangebot zu
    erweitern. Ziel der App ist es, Kundinnen und Kunden über einen einzigen Zugang
    verschiedene und sich ergänzende Mobilitätsdienste anzubieten - von der
    Autovermietung über Carsharing bis hin zur Mikromobilität wie E-Scooter und
    E-Bikes.

    "Bei Europcar möchten wir unseren Kundinnen und Kunden ein erstklassiges und
    hochwertiges Mobilitätserlebnis bieten. Unsere neue App haben wir an diese hohen
    Standards angepasst", erklärt Michael Knippel, Geschäftsführer der Europcar
    Mobility Group Germany. "Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte der
    Europcar Mobility Group. Hier haben wir eine vielfältige, sehr mobile und für
    neue Mobilitätsformen offene Kundschaft. Es war also die ideale Wahl, in
    Deutschland zu starten."

    Erstes Kundenfeedback und globale Weiterentwicklung

    Die neue App kommt bei den Nutzerinnen und Nutzern gut an. Das zeigen die ersten
    Zahlen: Seit der Einführung ist das Kundenfeedback ausgezeichnet, mit bisher
    über 30.000 Installationen und rund 170.000 Sitzungen.

    Die App bündelt derzeit die Mietwagenangebote von Europcar mit den
    Carsharing-Services von Miles Mobility sowie in Kürze den
    Mikromobilitätslösungen wie E-Bikes und E-Scooter von Dott. Alle Angebote können
    direkt aus der App heraus gebucht werden:

    - Europcar ist in Deutschland und Irland mit über 300 Stationen eingebunden.
    Kundinnen und Kunden können einfach und intuitiv über die Mobility App aus
    einer hochwertigen Fahrzeugflotte wählen.
    - Bei Miles Mobility stehen den Nutzerinnen und Nutzern zum Start rund 18.000
    Fahrzeuge in 12 deutschen Städten zur Verfügung.
    - Bei Dott können Kundinnen und Kunden aus 75.000 E-Scootern und E-Bikes in über
    100 Städten in Deutschland wählen.

    In zukünftigen Updates werden das gesamte Serviceportfolio von Europcar
    (einschließlich Fahrzeugabonnements) und das neue Treueprogramm "Privilege For
    You" integriert. Der weltweite Rollout, der den Großteil der über 130 Märkte von
    Europcar umfasst, ist im ersten Halbjahr 2026 geplant.

    Erfolg durch strategische Partnerschaft mit VW FS

    Die neue Europcar Mobility App ist das erfolgreiche Ergebnis der Zusammenarbeit
    zwischen der Europcar Mobility Group und Volkswagen Financial Services im Rahmen
    ihrer gemeinsamen strategischen Initiativen.
