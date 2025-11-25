Catalyx-Bericht deckt anhaltende Produktionsengpässe in der Life-Sciences-Branche auf

NEWTOWN, Pennsylvania, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Ein neuer Branchenbericht zeigt, dass Life-Science-Unternehmen mit einer erheblichen Kluft zwischen dem Vorstoß der digitalen Technologie und der Realität in der Fertigung zu kämpfen haben. Fast zwei Drittel (63 %) verlassen sich bei kritischen Umstellungen in der Produktionslinie weiterhin auf papierbasierte Prozesse.

Trotz des Vorstoßes der digitalen Technologie verlassen sich fast zwei Drittel der Pharma- und Medizinprodukteunternehmen bei kritischen Produktionslinienumstellungen weiterhin auf manuelle Prozesse

Der „2025 Life Sciences Line Clearance Benchmark Report" von Catalyx, einem führenden Anbieter von Automatisierungs- und Bildverarbeitungssystemen für stark regulierte Branchen, hat ergeben, dass die meisten Pharma-, Medizinprodukte- und Auftragsentwicklungsunternehmen trotz zunehmender Belege für deren operative Ineffizienz weiterhin traditionelle manuelle Methoden für Produktionslinienumstellungen einsetzen.

„Der ständige Druck, die Qualität aufrechtzuerhalten, gesetzliche Standards einzuhalten und eine starke Leistung zu erbringen, ist enorm. Diese Studie unterstreicht die Chance, die digitale und KI-gesteuerte Systeme bieten, um die Linienfreigabe von einem Hindernis zu einem Motor für operative Exzellenz zu machen", sagte Mario L. Rocci Jr., Chief Executive Officer von Catalyx.

Weiterhin Fehler bei der Linienreinigung

Die Linienreinigung, ein wesentlicher Qualitätssicherungsprozess, der sicherstellt, dass Produktionsanlagen zwischen verschiedenen Produktläufen ordnungsgemäß gereinigt und konfiguriert werden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, bleibt ein großer Engpass in der Fertigung. Laut der Studie von Catalyx haben 70 % der Unternehmen in den letzten 12 Monaten mindestens einen Fehler bei der Reinigung erlebt. 30 % gaben sechs oder mehr Fehler an. Diese Zahlen sind gegenüber 2023, als Catalyx erstmals seine Studie zur Produktionslinienreinigung veröffentlichte, unverändert geblieben, was darauf hindeutet, dass die Branche bei der Lösung dieser Probleme kaum Fortschritte gemacht hat.