Neuer Sachstandsbericht zur Golden Gate-Anleihe jetzt für Gläubiger verfügbar

    Anleihegläubiger der Golden Gate GmbH erhalten nun Einblick in den aktuellen Insolvenzbericht – jedoch nur nach strengem Nachweis und auf vertraulichem Weg.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Der Insolvenzverwalter der Golden Gate GmbH hat einen aktuellen Bericht über das Insolvenzverfahren bereitgestellt.
    • Anleihegläubiger der Anleihe WKN: A1KQXX / ISIN: DE000A1KQXX5 können den Bericht gegen Nachweis ihrer Gläubigerstellung anfordern.
    • Der Nachweis kann durch einen aktuellen Depotauszug (nicht älter als 10 Werktage) erbracht werden.
    • Anfragen zur Berichtsanforderung sind per E-Mail oder Fax an One Square Advisory Services S.à.r.l. zu richten.
    • Das Insolvenzverfahren der Golden Gate GmbH ist nicht öffentlich, und die Weitergabe des Berichts ist nicht gestattet.
    • Die Mitteilung wurde am 25. November 2025 veröffentlicht und ist Teil der Corporate News/Finanznachrichten von EQS.






