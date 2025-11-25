Neuer Sachstandsbericht zur Golden Gate-Anleihe jetzt für Gläubiger verfügbar
Anleihegläubiger der Golden Gate GmbH erhalten nun Einblick in den aktuellen Insolvenzbericht – jedoch nur nach strengem Nachweis und auf vertraulichem Weg.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Der Insolvenzverwalter der Golden Gate GmbH hat einen aktuellen Bericht über das Insolvenzverfahren bereitgestellt.
- Anleihegläubiger der Anleihe WKN: A1KQXX / ISIN: DE000A1KQXX5 können den Bericht gegen Nachweis ihrer Gläubigerstellung anfordern.
- Der Nachweis kann durch einen aktuellen Depotauszug (nicht älter als 10 Werktage) erbracht werden.
- Anfragen zur Berichtsanforderung sind per E-Mail oder Fax an One Square Advisory Services S.à.r.l. zu richten.
- Das Insolvenzverfahren der Golden Gate GmbH ist nicht öffentlich, und die Weitergabe des Berichts ist nicht gestattet.
- Die Mitteilung wurde am 25. November 2025 veröffentlicht und ist Teil der Corporate News/Finanznachrichten von EQS.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.