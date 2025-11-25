Nexus Uranium tritt der South Dakota Mineral Industries Association bei

Vancouver, British Columbia – 25. November 2025 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU, OTCQB: GIDMF, FWB: 3H1) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nun Mitglied der South Dakota Mineral Industries Association („SDMIA“) ist, eines gemeinsamen Sprachrohrs der Mineralindustrie in South Dakota.

Die Mitgliedschaft steht im Einklang mit den sich intensivierenden Uranexplorationsaktivitäten von Nexus in South Dakota, wo das Unternehmen zwei strategische Uranprojekte kontrolliert. Mit diesen Projekten ist Nexus ein bedeutender Akteur im Uranerschließungssektor in South Dakota.

„Der Beitritt zur SDMIA trägt unserer Verpflichtung zu einer verantwortungsbewussten Mineralerschließung in South Dakota und unserer Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit mit Industriepartnern, örtlichen Gemeinden und politischen Entscheidungsträgern Rechnung“, so Jeremy Poirier, Chief Executive Officer von Nexus Uranium. „Im Zuge des Ausbaus unserer Uranprojekte in South Dakota wird diese Mitgliedschaft eine wichtige Plattform bieten, zur Bergbautradition des Bundesstaates beizutragen und zugleich zu gewährleisten, dass wir uns in Bezug auf Umweltverantwortung und der Beziehung zu den Gemeinden an bewährten Vorgehensweisen orientieren.“

Der Zeitpunkt dieser Mitgliedschaft ist bedeutsam, denn die Vereinigten Staaten wollen ihre inländischen Lieferketten für kritische Mineralien stärken, wobei Uran für die Energiesicherheit und den Übergang der Nation zu sauberer Energie ausschlaggebend ist.

Über die SDMIA

Die South Dakota Mineral Industries Association wurde 2022 eingerichtet und dient als bundesstaatliches und nationales Sprachrohr der Bergbaubranche in South Dakota. Die SDMIA hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bergbauerbe von Weltklasse und die Partner im Rohstoffbereich in South Dakota zu würdigen, indem sie eine sichere, nachhaltige und verantwortungsbewusste Mineralressourcenerschließung durch Aufklärung, Interessenvertretung und einen sinnvollen Austausch mit Pädagogen, örtlichen Gemeinden, politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit fördert. Zu den namhaften bestehenden Mitgliedern gehören enCore Energy, Barrick, Dakota Gold und Solitario Resources.